Марш 8 марта в Бишкеке в этом году стал отголоском акции прошлого года, когда на активисток напали неизвестные, а потом их задержали милиционеры. Тогда было нарушено их право на свободу мирных собраний, так и звучал один из лозунгов: «Женское счастье — в свободе мирных собраний».
В этом году на акцию солидарности борьбы женщин за равные права и возможности пришло около 500 человек.
Журналистка «Клоопа» Александра Титова запечатлела то, что происходило во время марша и тех, кто на него пришел.
Несмотря на то, что власти пытались запретить проведение мероприятий в Первомайском районе активистки решили не менять маршрут.
Сначала участницы и участники марша собрались у Белого дома, организаторки коротко сообщили о повестке — «Женское счастье». О том, что счастье для каждой женщины разное и если, для кого-то это семья, для многих других — это безопасность, доступ к здравоохранению, к образованию и свободе мирных собраний.
После последовали более 10 минут инструктажа, о том как себя вести при нападении и задержании. Затем колонна двинулась к памятнику Борцам революции, который горожане ошибочно называют монументом в честь Уркуи Салиевой.
«Я хотела сказать, что я против насилия над женщинами и мы должны это прекратить. Мой плакат — это призыв. Все началось с 1908 года, когда начались первые марши и мы должны продолжать эту традицию», — сказала участница марша Бибинур.
На удивление среди пришедших на марш почти не было милиционеров в форме, но были силовики в гражданском.
«Каждый день девушки сталкиваются с сексизмом, девушек дискриминируют, я хочу чтобы этих стереотипов просто не было», — сказала другая митингующая.
Другая участница марша выступила против того, что на 8 марта в основном дарят цветы.
«Нам дарят цветы на 8 марта, но единственные цветы, которые я хочу получить — это цветы, которые я положу на могилу патриархата», — говорит участница марша Лия.
Активистка Рада Галкина выступила за доступную среду в городе и это также было одним из лозунгов в повестке марша.
«Мы посчитали количество улиц в Бишкеке, чтобы выяснить сколько из них названы в честь женщин. Выяснилось, что по официальным спискам только 13 названо в честь женщин, что составляет 1,7% улиц. И мы говорим о равноправии?» — рассказывает Рада.
Нет фемициду!
В конце маршрута демонстранты выстроились в полукольцо, а одна из участниц Айдай Токоева показала свой перформанс.
«Кыргызы говорят: «Кыздын кырк чачы улуу» — 40 косичек девушки должны почитаться, уважаться. Но почему-то эту фразу редко можно услышать из уст современников. Все чаще можно встретить: «Кызга 40 үйдөн тыюу» — девочку в 40 местах запреты ждут» — начала свой монолог девушка.
Другие две девушки заплетали ей косы и подвязывали белыми лентами, на которых были написаны мотивы мужчин при убийстве жен или партнерок.
«Вот ее избил муж и приволок в холодный дом, а когда сердце отмерило свое, поджег ее, чтобы скрыть свой позор», — продолжала Токоева.
Айдай Токоева остригла свои косы, выступая против патриархата.
Согласно исследованию, журналисток «Клоопа» Анны Капушенко и Савии Хасановой в Кыргызстане случилось более 300 случаев фемицида с 2008 по 2020 годы.
Для этого исследования они проанализировали статистику убийств и изучили более 54 тысяч криминальных пресс-релизов и новостей, чтобы воссоздать картину фемицида в Кыргызстане.
«Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и в результате гендерного насилия при попустительстве государства», — такими словами активистка закончила свой перформанс.