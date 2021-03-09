Несмотря на то, что власти пытались запретить проведение мероприятий в Первомайском районе активистки решили не менять маршрут.

Сначала участницы и участники марша собрались у Белого дома, организаторки коротко сообщили о повестке — «Женское счастье». О том, что счастье для каждой женщины разное и если, для кого-то это семья, для многих других — это безопасность, доступ к здравоохранению, к образованию и свободе мирных собраний.

После последовали более 10 минут инструктажа, о том как себя вести при нападении и задержании. Затем колонна двинулась к памятнику Борцам революции, который горожане ошибочно называют монументом в честь Уркуи Салиевой.

«Я хотела сказать, что я против насилия над женщинами и мы должны это прекратить. Мой плакат — это призыв. Все началось с 1908 года, когда начались первые марши и мы должны продолжать эту традицию», — сказала участница марша Бибинур.

На удивление среди пришедших на марш почти не было милиционеров в форме, но были силовики в гражданском.

«Каждый день девушки сталкиваются с сексизмом, девушек дискриминируют, я хочу чтобы этих стереотипов просто не было», — сказала другая митингующая.

Другая участница марша выступила против того, что на 8 марта в основном дарят цветы.

«Нам дарят цветы на 8 марта, но единственные цветы, которые я хочу получить — это цветы, которые я положу на могилу патриархата», — говорит участница марша Лия.

Активистка Рада Галкина выступила за доступную среду в городе и это также было одним из лозунгов в повестке марша.

«Мы посчитали количество улиц в Бишкеке, чтобы выяснить сколько из них названы в честь женщин. Выяснилось, что по официальным спискам только 13 названо в честь женщин, что составляет 1,7% улиц. И мы говорим о равноправии?» — рассказывает Рада.

Нет фемициду!

В конце маршрута демонстранты выстроились в полукольцо, а одна из участниц Айдай Токоева показала свой перформанс.

«Кыргызы говорят: «Кыздын кырк чачы улуу» — 40 косичек девушки должны почитаться, уважаться. Но почему-то эту фразу редко можно услышать из уст современников. Все чаще можно встретить: «Кызга 40 үйдөн тыюу» — девочку в 40 местах запреты ждут» — начала свой монолог девушка.

Другие две девушки заплетали ей косы и подвязывали белыми лентами, на которых были написаны мотивы мужчин при убийстве жен или партнерок.

«Вот ее избил муж и приволок в холодный дом, а когда сердце отмерило свое, поджег ее, чтобы скрыть свой позор», — продолжала Токоева.

Айдай Токоева остригла свои косы, выступая против патриархата.