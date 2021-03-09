Госкомитет нацбезопасности заявил, что распространяемое в соцсетях обращение якобы сотрудников спецслужбы к президенту «не соответствует действительности и является фейком».

Что говорится в обращении?

В фейсбук-группе «Новости Кыргызстана» 8 марта появилось анонимное обращение от якобы сотрудников ГКНБ. В нём они попросили президента Садыра Жапарова отстранить главу Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева от должности и провести служебное расследование.

Скриншоты публикации якобы обращения сотрудников ГКНБ

Авторы обращения заявили, что после прихода на должность Ташиева «в дружном коллективе все пошло совсем по-другому».

«»Многоуважаемый наш чекист» Ташиев начал давать нам неправомерные и незаконные указания вопреки интересам государства, то есть он заставляет и дает устные поручения на проведение следственных мероприятий на определенных людей из-за личных обид и для личного возмездия», — говорится в заявлении.

В обращении также отмечается, что если сотрудники ГКНБ отказываются выполнять поручения Ташиева, ссылаясь на незаконность таких действий, глава Госкомитета «заставляет и угрожает в лучшем случае увольнением, а в худшем СИЗО».

«Сейчас нам даны указания в устной форме “выжать” все соки бизнеса и предпринимателей. Работая столько лет мы никогда не видели такого беспредела», — говорится в обращении.

В обращении также говорится о том, что Ташиев заставляет сотрудников спецслужбы работать на предстоящих выборах «в пользу определенной провластной партии».

Также авторы обращения недовольны кадровой политикой главы ГКНБ и считают, что Ташиев привёл в комитет «своих некомпетентных людей».

Они также отмечают, что недовольны тем, что и сотрудники других правоохранительных органов начали называть сотрудников ГКНБ «актерами и сценаристами, а Камчыбека Ташиевым — главным режиссером».

* Контекст: Имеется в виду громкие задержания нескольких чиновников и членов ОПГ. Зачастую эти задержания проводились с участием спецназа ГКНБ и операторов съёмочной группы.

«Из-за тупости и отсутствия знания законов, нормативно-правовых актов, страдаем мы и все ведомство. Ведь потом придется отвечать за незаконные действия нам, обычным операм и следователям. Популизм и пиар-кампания Ташиева просто «зашкаливает». После его популистских высказываний потом нам приходится все это регулировать и находить выход любыми незаконными методами», — отмечается в обращении.

Что говорят в ГКНБ?

В ГКНБ все обвинения опровергли и назвали обращение «фейком». В спецслужбе отмечают, что такие сообщения умышленно распространяются с целью очернить деятельность ведомства, которая «сейчас усилила работу по коррупции».

«Гнусной ложью является также заявление о вмешательстве ГКНБ в предстоящие выборные процессы. Именно Госкомитет и работает по недопущению использования политического, административного и другого какого-либо ресурса в пользу представителей той или иной партии в целях обеспечения властями прозрачности, законности и здоровой политической конкуренции в предстоящих выборах в местные кенеши в рамках своих полномочий», — отметили в ГКНБ.

Также в Госкомитете напомнили чем чревато вмешательство в выборный процесс на примере парламентских выборов 2020 года, которые привели к октябрьским события, отмене результатов выборов и смене власти в стране.

В ГКНБ отметили, что спецслужба руководствуется Конституцией Кыргызстана и строго соблюдает нормы законодательства.

«Распространяемая якобы от имени сотрудников ГКНБ ложная информация является одним из элементов попыток отвлечения сил и средств, а также времени органов нацбезопасности от основной задачи по обеспечению безопасности государства», — говорится в сообщении комитета.

ГКНБ и Ташиев

Камчыбек Ташиев стал главой ГКНБ 16 октября 2020 года. Его назначил на эту должность его друг и соратник Садыр Жапаров, который на волне октябрьских событий стал премьер-министром, а затем и вовсе выиграл президентские выборы.

Сам Камчыбек Ташиев дважды был депутатом парламента: c 2005 по 2007, а затем с 2010 по 2013 года. Кроме этого с 2007 по 2009 год он возглавлял МЧС.

На посту главы спецслужбы Ташиев не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест.

Задержания экс-главы Таможенной службы и кримавторитета Камчы Кольбаева — одни из самых громких.

При этом по делу о коррупции на таможне Матраимов выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов, затем суд признал его виновным, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил.

Позже Матраимова вновь задержали по дело об отмывании преступных доходов. Суд отправил его в СИЗО ГКНБ на 2 месяца, однако позже в СМИ появилась информация, что Матраимов находится в частной клинике «Бикард» из-за проблем с сердцем. ГКНБ отказалось комментировать состояние здоровья Матраимова и давать информацию о его местонахождении.

2 марта стало известно, что Камчы Кольбаева отпустили из колонии под подписку о невыезде. В октябре 2020 года ГКНБ заявило, что Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвинялся в «Создании преступной организации или участии в ней».

Уже 3 марта ГКНБ сообщил, что родственники Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма ущерба по этому делу составляет более 250 млн сомов.

На одном из недавних заседаний в Жогорку Кенеше Ташиев сказал, что за последние 2 месяца 2020 года Антикоррупционная служба ГКНБ вернула в казну около 3 млрд сомов, а в январе этого года уже больше 500 млн сомов.

Ташиев тогда отметил, что до его руководства спецслужбой, АКС ГКНБ за 10 месяцев 2020 года сумела вернуть только 116 млн сомов.