Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли два пациента с COVID-19. Оба случая смерти зарегистрировали в Бишкеке.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 475 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 23 человек. В Таласской, Ошской, Нарынской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 16;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 1;

Чуйская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 606 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 31 пациент. По всей стране за все время пандемии выписали 83 606 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 9 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 330 пациентов, из них 14 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 256 пациентов лечатся амбулаторно.

Также в целях уменьшения риска распространения вируса при трансграничных перемещениях, Кыргызстан присоединился к цифровой платформе «Путешествуй без COVID-19». Об этом сообщила глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 9 марта.

Отмечается, что с помощью приложения на телефоне «Путешествуй без COVID-19» кыргызстанцы смогут получить результаты ПЦР-теста в виде QR-кода. На сегодня к платформе подключены еще три государства — Россия, Армения и Беларусь.

Акматова также отметила, что эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной.