Россию на международном конкурсе «Евровидение» будет представлять певица Манижа — она выиграла национальный отбор, который прошел 8 марта на «Первом канале» в прямом эфире.

На «Евровидении» Манижа выступит с песней Russian Woman. По ее словам, Russian Woman — это «песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России».

«Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни», — процитировало издание ТАСС слова Манижы.

В отборе участников на «Евровидение» принимали еще два исполнителя: группа Therr Maitz с песней Future Is Bright и дуэт #2Маши с песней Bitter Words.

«Евровидение» в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big. В этом году организаторы заявили, что конкурс пройдет офлайн. Его запланировали на 18-22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Кто такая Манижа?

Манижа Сагин — независимая музыкантка, которая не только транслирует в своем творчестве проблемы общества, но и принимает активное участие в общественной деятельности. В декабре 2020 года она стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

Она родилась в Душанбе в 1991 году, спустя три года семья переехала в Москву из-за гражданской войны в Таджикистане. В своем творчестве она рассказывает о том, с какими трудностями приходится сталкиваться беженцам и мигрантам.

Манижа также делится переживаниями о том, что как в ней смешались культура русских и таджиков. Она рассказала, что стеснялась и не говорила окружающим, что она из Таджикистана, потому что было очень много стереотипов — внешних и внутренних. Только спустя много лет ощутила себя гражданкой России.

«Я знаю, как бывает сложно мигрантам, но они тоже должны работать, получать образование, они должны уважать себя и тогда общество будет принимать их», — считает Манижа.

Также певица является сторонницей феминизма и бодипозитива. Она принимала активное участие в кампании против домашнего насилия в России.

В 2019 году Сангин помогла запустить приложение для мобильных телефонов SILSILA, которым могут воспользоваться женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Она также выпустила клип «Мама», призванный привлечь внимание к проблеме, в котором привела статистику смертей женщин от домашнего насилия в России.