



Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Галина Байтерек сделала заявление, в котором опровергла заявления ряда лиц о том, что они действуют под его покровительством.

«Эти лица фигурируют в различных скандалах и конфликтах. В связи с этим хочу напомнить, что еще в рамках своей предвыборной кампании Садыр Жапаров заявлял, что для него нет «своих» и «чужих». Никакого покровительства. И эта позиция Садыра Жапарова неизменна», — заявила она.

Те же граждане, что используют имя и статус президента «в своих незаконных, недопустимых действиях» должны понести ответственность перед законом. По словам Байтерек, это «провокация» и «подрыв проводимых государственных реформ».

«Я призываю всех кыргызстанцев не только не верить подобным лицам, которые порочат имя и статус президента, но и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о таких инцидентах. То же самое касается всех, кто прикрывается покровительством других высокопоставленных государственных служащих, политиков», — подчеркнула Байтерек.

Кроме того, она напомнила, что Жапаров уже говорил о том что «даже если кто-то из его родственников будет уличен в нарушении закона, он будет привлечен к ответственности». И обещал, что «кадровая политика будет строиться по принципу профессионализма и ответственности, но никак не родственных связей с ним самим, чиновниками и политиками».

По словам чиновницы, раньше «многие нарушители закона находили защиту во властных кругах» и кыргызстанцы к этому привыкли. Как и к тому, что госслужащие и их родственники тоже нарушали закон. Но кыргызстанцы сейчас «должны объединиться, чтобы разорвать эту порочную практику».

«Чиновники, госслужащие должны работать на народ, в интересах государства, а не на собственный карман и не в интересах своих родственников или пособников. Повторюсь, именно на это направлены все проводимые и планируемые реформы, и сейчас особенно важна поддержка граждан, чтобы все это воплотилось в жизнь», — заключила Галина Байтерек.