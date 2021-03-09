Пресс-служба аппарата президента сообщила, что глава государства Садыр Жапаров посетит Узбекистан с госвизитом 11-12 марта.

По ее данным, запланированы двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы двух государств обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия.

«Кыргызстан и Узбекистан являются стратегическими партнерами. Мы и далее намерены развивать и укреплять наши добрососедские и дружественные отношения, которые характеризуются высоким уровнем сотрудничества во всех сферах взаимодействия», — отметил завотделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев.

Известно, что Жапаров также встретится с председателем сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со спикером законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Кроме этого, по данным пресс-службы главы государства, Жапаров проведет бизнес-форум в целях развития кыргызско-узбекских торгово-экономических отношений.

В конце февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Кыргызстан и встретился с Жапаровым. Тогда стороны обсудили организацию предстоящего визита президента Кыргызстана в Узбекистан.

Это будет третья по счету зарубежная поездка Садыра Жапарова в качестве президента. Ранее он посетил Россию и Казахстан.