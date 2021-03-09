Пресс-служба Госагентства архитектуры и строительства (Госстрой) 9 марта сообщила, что решается вопрос финансирования окончания строительства инфекционных больниц в Оше и Нарыне.

В ведомстве пояснили, что все три объекта были экспериментальными, а их проекты разрабатывали параллельно со строительством, поэтому итоговая смета не была определена.

«По предварительным расчетам, по договору Фонд социального партнерства по развитию регионов полностью оплатил все счета. Но так как объекты оказались дороже, то получился остаток. По нему сейчас правительство решает, кто будет оплачивать из бюджета или фонд», – сообщили в Госстрое.

В феврале 2020 года в ведомстве утверждали, что строительство не могут завершить из-за приостановления финансирования со стороны Фонда социального партнерства по развитию регионов.

В свою очередь, Фонд сообщил, что финансирование с его стороны производилось своевременно и в полном объеме.

«Согласно заключенным договорам, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по трем объектам составила 170 миллионов сомов: на строительство больниц в Бишкеке и Оше — по 62,5 млн сомов, в Нарыне — 45 млн сомов», – пояснили в фонде.

В организации подчеркнули, что в октябре и ноябре были заключены дополнительные соглашения по финансированию строительства экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в Бишкеке. На это было выделено 19 миллионов сомов.

Быстровозводимые инфекционки

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом официально сообщил о том, что в Бишкеке, Оше и Нарыне ведется строительство трех новых экспериментальных быстровозводимых инфекционных больниц, еще в августе 2020 года.

В сумме они рассчитаны на 270 коек: больницы в Бишкеке и Оше смогут принять до 100 пациентов, в Нарыне — до 70. Всего три инфекционные больницы будут иметь 70 мест в реанимационных блоках.

Строительство инфекционной больницы в Оше южной началось еще 28 июля 2020 года, его планировали сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года. Позже мэр Оша Таалайбек Сарыбашов сообщал, что она начнет принимать пациентов в ноябре.

В Нарыне строительство больницы для лечения инфекционных заболеваний начали 4 августа. Больница будет представлять из себя одноэтажное здание из легких конструкций с учетом климатических условий Нарына.

По данным Республиканского штаба, ее начали строить, потому что «отсутствует подходящее здание для капитального ремонта», где можно было бы организовать лечебницу. Ранее планировалось перепрофилировать здание воинской части № 93 546 Вооруженных сил в больницу на 120 койко-мест.

В самом Нарыне мощная вспышка коронавируса была в мае. Там было зафиксировано достаточно много случаев заражения коронавирусом относительно населения области. Тогда коронавирусом заразился даже вице-мэр Нарына, а единственный роддом хотели закрыть на карантин, потому что роженицы заразились COVID-19.

Строительство нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке началось 25 июля. Объект официально сдали в эксплуатацию 24 октября 2020 года.

Власти приняли решение построить новые больницы после сильной июльской вспышки коронавируса в Бишкеке, когда в больницах не хватало мест для пациентов. Они также открыли дневные и ночные стационары, чтобы разгрузить лечебницы.