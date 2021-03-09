На заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша замминистра энергетики и промышленности Айтмамат Кадырбаев сообщил, что цены на ГСМ в ближайшее время вырастут.

«По данным нефтетрейдеров, цены в январе и феврале этого года на российских нефтеперерабатывающих заводах выросли на $100-150 за одну тонну бензина, а на дизельное топливо $40-60 за одну тонну. Поэтому ожидаем, что цены на бензин в ближайшее время вырастут ещё на 7-10 сомов, а на дизель 3-4,8 сомов», — сказал он.

*Ранее исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) Канат Эшатов 1 марта в ходе пресс-конференции сообщил, что в марте этого года цены на бензин могут вырасти на 8 сомов.

Со 2 марта премьер-министр Улукбек Марипов ввёл временный запрет на экспорт всех видов нефти, кроме мазута из Кыргызстана за пределы Евразийского экономического союза. Он будет действовать до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

После Марипов прокомментировал ситуацию с ростом цен на ГСМ в стране. Он пообещал, что правительство примет все меры, чтобы стабилизировать цену на топливо и не допустить дефицита. Так же Марипов сказал, что если цены стабилизировать не удастся, кыргызстанцев ждет подорожание сельхозпродукции.

Почему растут цены на ГСМ?

По словам исполнительного директора АНК, с начала 2021 года отпускные цены на топливо на российских нефтеперерабатывающих заводах выросли. Так, цена за литр бензина выросла на 67% или на 14 сомов, а дизтопливо на 31% или на 8 сомов за литр.

«Кроме того, с начала 2021 года Казахстан в одностороннем порядке прекратил экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, который был открыт с середины мая 2020 года. Более того, в самом Казахстане сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива, а также повышение цен на данный продукт. В итоге у нас наблюдается рост цен на 5 сомов», — сказал он.

Эшатов также отметил, что топливо дорожает из-за девальвации сома — это около 6-7 сомов на 1 литр.

В некоторых районах Кыргызстана уже наблюдается дефицит топлива. По словам жителей города Исфана Баткенской области, сейчас стоимость бензина там поднялась до 50 сомов. Из-за того, что во многих АЗС нет бензина, на некоторых заправках образуются очереди.