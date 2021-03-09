Бывший первый вице-мэр города Ош Жылдызбек Турганбаев поговорил с блогером Адылом Акжол уулу. В беседе он признался, что ушел с занимаемой должности из-за разногласий с мэром Таалайбеком Сарыбашевым.

Ранее 2 марта пресс-служба мэрии города Ош сообщила об освобождении с занимаемой должности Турганбаева. Тогда в мэрии не сообщили причину его увольнения.

Мэр Таалайбек Сарыбашев назначил Замира Юсупова на место Турганбаева. Замир Юсупов — сын бывшего главы Ошской области Байыша Юсупова. Также он руководил Ошским штабом партии «Биримдик», которую на выборах в парламент 2020 года связывали с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Разные политические взгляды и интересы

По словам Турганбаева, мэр Оша освободил его от должности из-за разногласий в политических взглядах и политических интересов.

«Мэр меня позвал к концу рабочего дня. “Очень много разговоров ходит, говорят, что нынешний мэр доработает до выборов, а после мэром станет Турганбаев. Ты делишь народ на две части. Мне не нужны такие вещи перед выборами, поэтому пиши заявление по собственному желанию или я уволю тебя по статье”, — сказал он. Я сказал, что подумаю и ушел», — рассказал Турганбаев.

Также экс-вице-мэр рассказал, что после ухода с работы узнал, что на его место подготовили нового человека. Он написал заявление на следующий день.

Турганбаев заявил, что разногласия с мэром у него начались во время рассмотрения городского бюджета на 2021 год. Во время заседания депутатов городского кенеша Турганбаев открыто высказался об отсутствии роста экономики.

«На следующий день после заседания Сарыбашов вызвал меня к себе. На заседании я задавал вопросы о реальной ситуации в городской экономике, о том, как мы можем это исправить, какие есть прорехи, какие действия мы можем предложить. Сарыбашов в присутствии руководителя финансового управления, руководителя отдела экономики выразил недовольство мною. “Почему ты выступаешь против меня, я уволю тебя”, — сказал он», — сообщил Турганбаев.

Все вопросы решаются через мэра

Также Турганбаев добавил, что все вопросы в мэрии решаются через мэра. По его словам, если планы по развитию города не «нравятся» мэру, то их невозможно исполнить.

«Будь ты тысячу раз хорошим специалистом, если твои цели не понравятся мэру или если он “не даст добро” реализовать это будет очень трудно или совсем невозможно. Другие вице-мэры тоже потеряли надежду. Все равно все будет решать мэр. Меня об этом предупреждали. Позже я это все увидел своими глазами», — сказал Турганбаев .

Кроме этого, экс-вице-мэр добавил, что, по его подозрениям, выборы депутатов в местный кенеш проходят «непрозрачно». «Ранее выборы прошли “непрозрачно”, и они все еще проходят “непрозрачно”, потому что работает та же самая команда», — сказал Турганбаев.

Пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абсаттаров сообщил, что Турганбаев ушел с должности по собственному желанию.

«Мне неизвестно о чем разговаривали мэр и Турганбаев. Но Турганбаев 2 марта написал заявление об уходе по собственному желанию», — отметил Абсаттаров.

Жылдызбек Турганбаев был назначен вице-мэром города Ош 21 декабря 2020 года. Он пришел ответственным за развитие сектора экономики города. До прихода на данную должность он работал советником начальника Государственной налоговой службы.

Что известно о мэре Оша?

Таалайбек Сарыбашев стал мэром Оша 18 июля 2018 года — за него проголосовали 44 из 45 депутатов городского кенеша. При этом, Сарыбашев был единственным кандидатом на этот пост. До избрания на эту должность он занимал пост полномочного представителя правительства Ошской области.

Свою политическую карьеру чиновник начал в 2008 году, когда избирался депутатом Алайского районного кенеша, с 2012 по 2015 годы работал акимом этого района.

В 2015 году его назначили полномочным представителем правительства в Ошской области. На этом посту он заменил Сооронбая Жээнбекова, который перешел в Госкадровую службу.

На посту полпреда у него было не все гладко. В июле 2017 года на тот момент премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил ему замечание за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области.

В СМИ он известен из-за нескольких скандалов. В 2016 году в соцсетях появилось фото, где его помощник на официальном мероприятии держит над ним зонт, пока тот сидит. Это вызвало шквал критики и пользователи соцсетей даже начали флешмоб #‎umbrellachallenge.

Таалайбек Сарыбашев

Тогда Сарыбашев заявил, что отдал свой зонт премьер-министру и не заметил, что сзади над ним кто-то держал зонт.

Также он разъезжал на авто с тонировкой передних стекол, несмотря на запрет. Тонировку потом пришлось снять самим сотрудникам милиции.

Авто с тонировкой передних стекол Сарыбашева, фото: Акипресс

Также Сарыбашова обвиняли в том, что его диплом о высшем образовании поддельный. Однако позже пресс-служба мэрии Оша предоставила копию его диплома.