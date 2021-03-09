В Бишкеке 9 марта возле Белого дома прошёл мирный митинг против проведения референдума по изменению Конституции. Возможно он пройдет 11 апреля — депутаты парламента в первом чтении одобрили именно эту дату. На митинг вышли около 50 человек, которые выступили против новой Конституции и потребовали роспуска парламента.

Участники акции вышли на митинг с плакатами: «STOP Ханституция!», «Парламент тарасын» [«Парламент должен распуститься»].

Демонстранты выдвинули были четыре требования:

Против Ханституции; Нелегитимный парламент должен распуститься; Президент должен срочно объявить повторные парламентские выборы; Конституционная реформа должна широко обсуждаться в новом созыве парламента и после этого выноситься на референдум.

Требования митингующих

На акции выступили экс-депутат Исхак Масалиев, лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов и председательница партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

Гражданский активист Ондуруш Токтонасырова, который также был на митинге, сказал, что депутаты сами должны сдать мандат и самораспуститься. Если же они этого не сделают, то у президента Садыра Жапарова «есть полное право их распустить».

По словам Молдокматова, который является одним из основных организаторов митинга — сейчас в стране идёт Конституционный переворот и узурпация власти.

Лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов. Фото: Айдай Токоева \ Клооп

Он сообщил, что этот митинг бессрочный и если их требования не выполнят, то они подадут в суд на всех депутатов парламента и президента из-за узурпации власти.

«Мы вышли против незаконно проводимых политических реформ в стране, в числе которых и принятие новой Конституции. 3 марта парламент обманным путём, подлогом списков, не боясь закона, пошел на узурпацию. […] Поэтому мы говорим, что нынешний парламент — нелегитимный. Он не то, что Конституционную реформу, но и законы не может принимать […] Мы требуем роспуска этого нелегитимного парламента», — сказал Молдокматов.

Шестой созыв парламента из-за октябрьских событий, которые привели к смене власти в стране и отмене итогов прошедших парламентских выборов, продлил свой срок работы, что «не допустить вакуума во власти».

Юристы и Венецианская комиссия пришли к заключению о том, что в такой переходный период функции парламента должны быть сокращены и он не должен принимать важные для страны законы. Однако на деле парламент работает как обычно, принимая решения даже о проведении референдума. Точные даты проведения новых парламентских выборов ещё не назначены, однако президент Садыр Жапаров заявил, что они пройдут осенью.

Новая Конституция

После того, как нынешний президент Садыр Жапаров пришел к власти, в Кыргызстане начала активно обсуждаться идея изменения Конституции Кыргызстана. Первую версию нового проекта Основного закона опубликовали 17 ноября 2020 года. Ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и создало новый проект.

Он был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент. Как и Сообщество юристов Кыргызстана, они просят более тщательной переработки и вычитки текста и приведения его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Депутаты и Конституция

Несмотря на это, 3 марта депутаты Жогорку Кенеша большинством голосов принял законопроект о назначении референдума по Конституции в первом чтении.

Все заседание сопровождалось спорами противников нового проекта Конституции и ее инициаторов, но против проголосовали только девять парламентариев, а 87 — за.

Согласно официальному документу, на заседании проголосовали 96 депутатов, также было объявлено, что кворум есть. Но на самом деле, присутствующих в зале было гораздо меньше. Депутаты по традиции нажимали кнопку голосования «за» вместо своих отсутствующих коллег.

Среди тех, кто проголосовал «за» законопроект оказался нардеп Дуйшон Торокулов, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ. При этом, по закону, по таким серьезным вопросам, депутаты не имеют право голосовать за своих коллег.

Позже несколько депутатов, которые числятся в списке поддержавших законопроект о назначении референдума по изменению Конституции, заявили, что никакие соответствующие документы к 1 марта не подписывали. Речь идёт о листах с подписями, которые прилагались к сопроводительному письму.

В самом письме стоят подписи депутатов-инициаторов законопроекта Акылбека Жапарова, Марлена Маматалиева, Бактыбека Турусбекова и Мирлана Бакирова.

Остальные подписи депутатов, которые указаны как инициаторы законопроекта, поставлены на обычных листах бумаги, где нет нумерации, соответствующих печатей или дат.

Однако инициаторы о назначении референдума на заседании парламента 3 марта уверяли, что под новым проектом Конституции подписались 80 депутатов. Но, по словам самих же депутатов, они подписывали законопроект, предполагающий изменения в Конституцию, опубликованный в ноябре 2020 года, а не новый проект Конституции.

Депутат Тазабек Икрамов, чья подпись стоит на одном из листов, заявил в интервью Kaktus.Media, что ставил подпись только под проектом закона о внесении изменений в Конституцию ещё в ноябре 2020 года. Среди тех, кто подписал письмо оказались экс-депутат Максат Сабиров, который сдал мандат 24 февраля и депутат Алмазбек Акматов, который скончался 28 февраля в результате болезни.