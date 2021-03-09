Пресс-служба правительства 9 марта сообщила, что в Кыргызстане сложилась ситуация нехватки и задержки выдачи общегражданских паспортов (загранпаспортов).

В правительстве пояснили, что план по выдаче электронных паспортов выполнен с опозданием. Внедрение ePassport (паспортов с использованием биометрических данных) планировалось начать с 25 декабря 2020 года. Затем в ГРС пообещали, что начнут выдавать биометрические паспорта с апреля 2021 года.

Премьер Марипов объявил выговор председателю Госрегистрационной службы Акыну Мамбеталиеву за халатное отношение, а его заместителя Тилека Батырканова освободил от занимаемой должности.

«В свою очередь руководство ГРС не приняло своевременных и достаточных мер по информированию правительства об имеющихся вопросах, связанных с выдачей ePassport», – отметили в правительстве.

Марипов поставил задачу «в кратчайшие сроки обеспечить выдачу национальных общегражданских паспортов ePassport». В случае повторного срыва выдачи паспортов будут приняты более жесткие меры.

Также премьер-министр Улукбек Марипов временно продлил до 1 сентября 2021 года сроки действия:

паспорта гражданина Кыргызстана образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны;

общегражданского паспорта гражданина Кыргызстана образца 2006 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны.

Министерство иностранных дел должно уведомить иностранные государства о продлении паспортов в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Это необходимо для того, чтобы кыргызские граждане без препятствий могли пересекать границы.

Биометрические электронные паспорта

Уже бывший зампредседателя ГРС Тилек Батырканов в декабре 2020 года заявлял, что новые биометрические электронные паспорта начнуть выдавать с апреля 2021 года.

По его словам, новые электронные паспорта одни из самых усовершенствованных документов удостоверения личности.

Также Батырканов отметил, что биометрические загранпаспорта улучшат идентифицирование и учет лиц, пересекающих госграницу.

«Это также позволит повысить эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению трансграничной преступности, включающей торговлю людьми, организацию нелегальной миграции, незаконное пересечение госграницы. Сможем более эффективно бороться с фальсификацией и незаконным использованием документов. Таким образом, имидж Кыргызстана в мире повысится», — заявил замглавы ГРС.

Батырканов также отметил, что правительство решило внедрить биометрические электронные паспорта еще в 2015 году. Выдача электронных загранпаспортов в Кыргызстане должна была начаться с 2019 года. Однако процесс затянулся из-за расследования ГКНБ по тендеру, объявленному на закупку паспортов.

Скандальный тендер и визовые ограничения

ГРС объявила тендер на закупку биометрических загранпаспортов на 1,2 млрд сомов в 2018 году. В нем приняли участие пять иностранных компаний, где немецкая компания Muhlbauer ID Services предложила минимальную сумму в 686,7 млн сомов.

Однако комиссия ГРС отдала победу литовской «Гарсу Пасаулис», предложившей 940,1 млн сомов. Немецкая Muhlbauer ID Services и французская IDEMIA France заявили, что «в ходе тендера были допущены нарушения», и потребовали аннулирования итогов конкурса.

В феврале 2019 года по фактам нарушений было возбуждено уголовное дело. В рамках дела были задержаны руководители ГРС — директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Решением суда они оштрафованы на 500 тысяч сомов. Глава ГРС Алина Шаикова подала в отставку на фоне скандала.

В результате был объявлен повторный тендер — новые паспорта в итоге создает немецкая компания Muhlbauer ID Services.

В начале 2020 года США ввели визовые ограничения для граждан Кыргызстана.

Ограничения коснулись иммиграционных виз и грин-карт. Тогда посол США в Кыргызстане Дональд Лу заявил, что «Соединенные Штаты обеспокоены репутацией кыргызских паспортов, а также процессом их выдачи».

Позже посольство США в Кыргызстане сообщило, что президент США Джо Байден 20 января 2021 года отменил визовые ограничения для Кыргызстана.

Новоизбранный президент подписал указ об отмене ограничений на выдачу иммиграционных виз и грин-карт (Diversity Visa), которые приостанавливали въезд для иммигрантов из Кыргызстана.

«Мы высоко оцениваем существенные улучшения, связанные с обеспечением безопасности путешествий, которых добилось правительство КР за последние 12 месяцев. Электронные паспорта Кыргызстана, содержащие биометрические идентификационные чипы, разработаны и находятся на завершающей стадии подготовки. Эти паспорта обеспечат гражданам Кыргызстана безопасное и удобное путешествие», — говорится в сообщении посольства.