Во всем мире 8 марта в Международный женский день проходят мирные марши и акции, посвященные правам женщин. Однако не во всех странах их приветствуют — в некоторых произошли массовые задержания, националисты закидывали участниц и участников марша спасательными кругами и цветами. «Клооп» рассказывает как прошли марши и акции за права женщин в некоторых странах СНГ.

Кыргызстан

В Бишкеке и Оше 8 марта прошли марши за права женщин. Каждый из них стал рекордно большим для своего города: в Бишкеке собралось до 600 человек, а в Оше — около 50.

Участники марша выступали против фемицида, гендерного неравенства, за равную оплату труда и политическое участие.

Шествие прошло на фоне запретов властей на проведение массовых мероприятий в центре города. Собравшиеся скандировали «Женское счастье — свобода мирных собраний».

Фото: Александра Титова / Клооп Фото: Александра Титова / Клооп Фото: Александра Титова / Клооп

Столичный марш завершился перформансом журналистки «Клоопа» Айдай Токоевой у памятника Борцам революции. Зачитывая истории из исследования о фемициде, она остригла косы в память об убитых женщинах.

Фото: Александра Титова / Клооп

Участницы и участники марша ожидали вмешательства правоохранительных органов или нацпатриотов из-за событий, которые произошли год назад. В 2020 году в этот день на активисток напали неизвестные мужчины в калпаках и масках, разорвали транспаранты и плакаты. При этом сотрудники милиции задержали пострадавших женщин, а не агрессоров.

Казахстан

Женский марш в Казахстане разрешили провести только в Алматы. Издание Vlast.kz сообщило, что это был самый массовый марш в истории. Акимиат Нур-Султана отказал активистам в проведении шествия, сославшись на санитарные ограничения.

На марше не обошлось без задержаний. По данным издания Медиазона, двое мужчин, которые представились коммунистами, задержали двух участников марша.

«Они схватили парня в белых колготках и розовом платье, посчитав его провокатором. По словам парня, он просто стоял и ничего не делал», — сообщила Медиазона.

Алматинцы выходят на улицы в Международный женский день с 2017 года. Однако в этом году власти в первый раз дали официальное разрешение на проведение марша.

«Сегодня мы хотим выступить за права женщин, хотим чтобы стало традицией в этот день громко заявлять о своих правах. К сожалению, нашим подругам в Нур-Султане разрешение на митинг сегодня не дали», — сообщила активистка организации Feminita Гульзада Сержан казахскому изданию InformBuro.

Всего в шествии за права женщин приняли участие около 500 жителей Алматы. Участниц и участников акции сопровождала полиция.

Фото: Vlast.kz Фото: Vlast.kz Фото: Vlast.kz Фото: Vlast.kz Фото: Vlast.kz Фото: Vlast.kz Фото: Vlast.kz

Азербайджан

В Азербайджане мирный марш женщин 8 марта был жестко пресечен правоохранительными органами. Издание JAMnews сообщило, что полиция задержала около 30 человек.

«Ровно в 15:00 прозвучали первые лозунги феминисток, собравшихся в центре города. Но плакаты, поднятые ими, полицейские забрали фактически до того, как кто-либо успел прочитать, что на них было написано», — рассказали азербайджанские журналисты.

По их данным, участниц акции отпустили примерно через два часа.

«Нас всех посадили в актовом зале отделения. Потом взяли у всех объяснительные, а позже позвали в кабинет начальника отделения. Там с нами вели “разъяснительную работу”. И начальник, поздравив нас с 8 марта, попытался вручить каждой цветы, но все отказались», — рассказала JAMnews задержанная Севги Исмаилбейли.

По данным издания, акция все же состоялась — после того, как задержанных выпустили, они переместились в другую часть города и в Зимнем парке подняли свои плакаты и зажгли файеры. Полиция опять вмешалась в происходящее, но задерживать никого не стала.

«Несмотря на задержания, мы считаем, что акция удалась. Она привлекла внимание горожан и пользователей соцсетей. Это был протест против убийств и других преступлений в отношении женщин, против гендерного неравноправия, дискриминации женщин и ранних браков», — сообщила изданию «Кавказский Узел» одна из организаторок акции Айтадж Тапдыг.

По данным госкомстата, в 2019 году в Азербайджане было совершено 1038 преступлений против женщин на почве бытового насилия, 12 из них были несовершеннолетними.

Фото: Азиза Каримова / Кавказский узел Фото: Азиза Каримова / Кавказский узел Фото: Азиза Каримова / Кавказский узел

Беларусь

В столице Беларуси Минске 8 марта прошли акции солидарности — участники развесили по городу инсталляции «Женские лица Беларуси», живые цепи солидарности в красно-белых цветах, а также акции, посвященные женщинам, которые подверглись репрессиям.



По словам правозащитников, на 8 марта 2021 года в Беларуси возбудили 141 политическое уголовное дело против женщин.

Необычная акция прошла в электричке «Минск-Молодчено» — девушки в бело-красной одежде читали книги белорусских авторов. Именно эти цвета стали символом протеста белорусов после неоднозначных президентских выборов 2020 года. Тогда граждане Беларуси обвинили власти в фальсификации итогов выборов. Однако Александр Лукашенко отказался покидать свой пост — до сих пор жители страны выступают на митингах против его правления.

Видео: TUT.BY

Украина

В столице Украины Киеве марш за права женщин собрал более тысячи человек. Одно из главных требований акции — обратить внимание на ущемление прав женщин, которое особенно усилилось во время карантина: увольнения, усиление домашнего насилия, проблемы с образованием детей.

Собравшиеся также выступили против домашнего насилия. Они потребовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию — документ, главной целью которого является предупреждение насилия против женщин и защита пострадавших.

По данным украинского издания Strana.ua, на марше также были националисты, которые обвиняли участников женского марша в «легализации проституции».

Издание сообщило, что они забросали участниц и участников марша спасательными кругами и тюльпанами — чтобы «спасти женщин» и поздравить их с праздником. В итоге сотрудники правоохранительных органов оцепили всю колонну участников женского марша, чтобы избежать провокаций.

Марши за права женщин прошли и в других городах Украины. Во Львове, как сообщила корреспондентка «Клоопа» Айжамал Джаманкулова, в акции участвовали около 200 человек.

«Силовики окружили нашу колонну по бокам, впереди сзади, чтобы защитить», — рассказала она.

Фото: Айжамал Джаманкулова/ Клооп Фото: Айжамал Джаманкулова/ Клооп Фото: Айжамал Джаманкулова/ Клооп

Россия

В Петербурге 8 марта прошла акция «Долой патриархат». По данным издания «Настоящее время», около 100 человек маршем прошлись по центру города, пели частушки и водили хороводы.

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram

По словам организаторов, они выступают за закон о домашнем насилии, за освобождение политзаключенных и за борьбу с женской бедностью.

Но не обошлось без задержаний — художницу Катрин Ненашеву задержали сотрудники полиции, объяснив это тем, что она планировала «несогласованную акцию протеста радикального содержания». Накануне она предложила акцию «Красная цена» в память о женщинах, погибших от домашнего насилия. Суть мероприятия заключается в том, чтобы разместить красные бирки с историями убитых на алкогольной продукции в магазинах.

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