Бишкекский городской суд 10 марта вынес решение об отмене постановления Первомайского суда о запрете на проведения мирных собраний в столице до 22 апреля.

Информацию об отмене запрета журналисту «Клоопа» подтвердила адвокатесса Евгения Крапивина. Ранее 9 марта городской суд признал незаконным решение Первомайского райсуда о запрете митингов до июля.

«Теперь каждый гражданин может проводить мирные собрания, без ограничения времени и места», — добавила Крапивина.

О запрете на проведение мирных собраний со стороны Первомайского суда стало известно 4 марта. Тогда же суд предложил активистам организовывать свою акции в парке Горького. При этом мирные марши обычно проводятся на аллее Эркиндик, а участники идут к зданию парламента, проходя мимо площади Ала-Тоо.

В сам суд с ограничительными требованиями обратилась Первомайская райадминистрация. В акимиате посчитали, что мирные воскресные марши против коррупции на аллее Эркиндик якобы вызывают беспокойство у граждан, которые в этих маршах не участвуют.

Несмотря на то, что о запрете стало известно 4 марта, само решение вступило в силу еще 22 февраля. При этом тот период в центре Бишкека проводились мирные собрания — например, в честь празднования дня Ак-калпака.

Кроме этого, согласно нынешней Конституции не допускается ограничения на проведение свободных мирных собраний.