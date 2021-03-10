Ученая и доктор химических наук Асель Сартбаева в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказала о том, как она разработала свой инновационный метод хранения вакцин, о женщинах в науке и воспитании дочерей.

«Клооп» подготовил краткий пересказ интервью с одной из самых известных женщин-ученых современности из Центральной Азии и выделил из него самое главное.

Научное открытие

По словам Сартбаевой, идея использовать кремниевые структуры при транспортировке вакцин пришла к ней, когда она с мужем повела свою первую дочку на прививку.

«Врач достал вакцину из холодильника и поспешно вколол ребенку. Я удивилась и спросила об этом. Врач объяснил, что вакцины перевозятся в холодильниках при температуре от 2 до 8 градусов, как только температура поднимается, они портятся. Я задалась вопросом: почему бы не использовать в этом случае кремниевые структуры, устойчивые к различным условиям? Идея казалась безумной. Первые два года абсолютно ничего не получалось или получалось стекло вместо порошков, я уже хотела сдаться и закрыть проект, как вдруг случился прорыв, и мы начали получать порошки», — поделилась ученая.

Она рассказала, что сейчас над проектом трудится целая команда и у них теперь намного больше данных, анализов, результатов и уверенности в том, что их метод работает и сможет помочь миллионам людей.

Сартбаева также добавила, что до пандемии она рассчитывала, что ее метод будет готов к использованию через 10-15 лет, но пандемия показала, что все это можно сделать за 9 месяцев.

Асель Сартбаева. Фото из личного архива.

Дискриминация женщин в науке

Асель Сартбаева заявила, что всегда сталкивается с пренебрежительным отношением по половому признаку, но уже не боится говорить об этом.

«Дискриминация женщин в науке всегда была, есть и, к сожалению, еще долго будет. Раньше я как-то оберегала себя от конфликтов, но сейчас я стараюсь замечать и противостоять, даже если это какие-то шуточки. Это изматывает, особенно когда отовсюду и даже среди думающих, казалось бы, людей такие глупости. Но не молчать важно. Сейчас у меня есть стабильная работа и какие-то достижения, и я чувствую себя чуть больше уверенной в этом плане», — говорит она.

По ее словам, многие уважаемые профессора начинают говорить, что «стало слишком много женщин на факультете» и их злит даже появление одной женщины. Те же мужчины и женщины, которые говорят, что «все хорошо с правами женщин», не хотят смотреть на проблему объективно — самые высокие посты занимают одни мужчины.

«Почему так происходит? С одной стороны, общество давит: на женщине весь быт, беременность, роды, дети, забота о детях, муже, пожилых родственниках, с другой – в науке, позволю себе сказать, гнобят. […] Переворот с правами женщин, который мы все так долго ждали, так и не случился. И в ближайшее время он не произойдет», — считает ученая.

Она рассказала, что при найме на работу двух кандидатов с одинаковыми резюме почти все работодатели выбирают мужчину. Также происходит и с финансированием и публикациями в научных журналах: большие гранты доверяют мужчинам, в престижных журналах преимущественно публикуют мужчин-ученых, а женщин — в мелких.

Воспитание детей вне бинарной системы

У Асель Сартбаевой двое дочерей. Она рассказала, что они с мужем воспитывают дочерей вне стереотипной бинарной системы — «мальчики такие, девочки такие».

«Мне хочется, чтобы они жили в более справедливом мире, где у них есть такие же возможности, как и для мальчиков. Мы всегда покупали им как конструкторы и тракторы, так и куклы и кухонные наборы. Это важно для того, чтобы они росли свободными, открытыми и добрыми к себе и миру, какую бы профессию, одежду или стрижку они не выбрали», — сказала ученая.

Сартбаева с мужем хотят, чтобы их девочки выросли в более сбалансированном мире, чтобы они знали, что это нормально, «не гнобили, если мальчик хочет шить платья, а девочка — строить ракеты».

«Они видят, что папа готовит и убирается после работы так же, как и мама: значит, могут выбрать себе партнеров, которые считают их за равных. В Кыргызстане, когда мои родственники видят, что муж ставит чай, а я лежу, также недоумевают. И я спрашиваю: почему когда он лежит, а я ставлю чай — это для вас нормально, а в другую сторону тяжело смотреть?» — рассказала она.

Фото: Limon.kg

Сартбаева также отметила, что пандемия усугубила неравенство и показала, насколько не защищены женщины и экономически.

«В этом году я отказалась давать интервью на 8 марта или поздравлять женщин, потому что я все еще злюсь на то, как на единственный в году день, когда женщины говорят о нарушении их прав, избиениях, убийствах и бесправии, выходит группа боевых мужчин и нападает на них, а потом появляется полиция и задерживает девушек и полностью игнорирует насильников», — негодовала ученая.

Чем известна Асель Сартбаева?

Асель Сартбаева — одна из первых всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии. В 2004 году Сартбаева получила докторскую степень в Университете Кэмбриджа, с 2007 года она занималась исследованиями на факультете химии Университета Оксфорда, а с 2012 года перешла в Университет Бата.

Сартбаева входит в Королевское научное общество Великобритании, членами которого были Дороти Ходжкин, Майкл Фарадей, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг и многие другие ученые. В Университете Бата Сартбаева вместе со своей командой разработала новый метод транспортировки и хранения вакцин — энсликацию.

*Энсликация позволяет транспортировать и хранить без охлаждения покрытые кремнием вакцины. Они не разлагаются даже при нагревании до 100° C или хранении до трех лет. Энсликация может помочь многим развивающимся странам, не имеющим холодильного оборудования — вакцины станут дешевле и их можно будет доставлять в самые отдаленные регионы.

За это свое открытие Сартбаева уже была дважды награждена британским институтом химиков-инженеров IChemE — в 2017 и 2019 годах. В 2017 году кыргызстанка получила награду от IChemE за изобретение инновационного способа хранения вакцин, а в 2019 — медаль Хансона за статью о нем в научном журнале The Chemical Engineer.

Также в 2020 году докторка химических наук из Кыргызстана выиграла в Великобритании со своей разработкой конкурс «Новые технологии» Королевского химического общества (КХО) в категории «Здоровье».

Кроме того, Асель Сартбаева стала «Женщиной года» по версии оргкомитета премии FDM Every woman in technology.

«Феноменальная женщина, которая не только производит революцию в сфере технологий, но и оказывает огромное влияние на разнообразие и инклюзивность во всем мире», — отметили в редколлегии.

Также Сартбаева признана ученой, чье «видение, новаторский подход и успех делают ее выдающимся образцом для подражания, побуждая больше женщин выбирать карьеру в сфере технологий».