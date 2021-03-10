Генпрокуратура на заседании суда 10 марта по делу блогера Элмира Сыдыманова отказалась от обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, судебно-лингвистическая экспертиза не нашла в словах Сыдыманова признаков возбуждения межрегиональной вражды и призывов к насильственным действиям.

Ранее прокурор просил приговорить блогера к шести годам лишения свободы.

Что произошло?

В инстаграме у блогера Sydyman около 250 тысяч подписчиков. На своей странице он создает юмористический контент и проводит прямые эфиры, в которых общается со зрителями и отвечает на их комментарии.

В одном из своих прямых эфиров в инстаграме в феврале 2020 года он негативно высказался по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана. По его словам, «с юга» ему пишут «70-80% недогонных слов и матов».

«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен еще не развиты. Возможно, ты из Оша или из Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не развиваетесь», — сказал Сыдыманов.

Этот отрывок из прямого эфира вызвал резонанс в обществе, и вскоре блогеру стали поступать угрозы. 3 февраля он опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором принес извинения за свои высказывания.

Сыдыманова задержали и водворили в изолятор временного содержания 17 февраля. Тогда Октябрьский райсуд принял решение арестовать его на два месяца по подозрению в «возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

После задержания мама блогера обратилась к тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело под личный контроль.

Независимые эксперты «Института Медиа Полиси» заявили, что не нашли в словах блогера признаков возбуждения межнациональной розни.

«Если вы послушаете его, он говорит о том, кто “правильнее” матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал медиа-представитель Акмат Алагушев.

В ноябре 2020 года адвокат говорил, что судья не удовлетворила его ходатайство о проведении психолого-лингвистической экспертизы слов Сыдымана, которое стало причиной открытия уголовного дела.

Позже, по данным пресс-службы Генпрокуратуры, гособвинитель поддержал это ходатайство и результаты экспертизы показали, что в словах блогера нет признаков возбуждения межрегиональной вражды и призывов к насильственным действиям.