Новым полномочным представителем правительства в Чуйской области 10 марта назначен Эркин Тентишев. Премьер-министр Улукбек Марипов освободил от должности Мирбека Миярова, занимавшего этот пост, в связи с переходом его на другую работу.

Нового полпреда уже представили коллективу. На встрече Мияров призвал новое руководство активно работать с молодёжью.

«Конечно, пусть и непродолжительное время, но нам удалось поработать с акимами, главами айыл окмоту. Вместе с командой выполнили ряд поставленных задач. Начало заложено хорошее, было много планов на будущее. Покинул этот пост в связи с переходом на другую работу. Никаких других причин нет», — сказал он.

Кто такой Мирбек Мияров?

Мирбек Мияров был назначен на должность полпреда Чуйской области 15 октября 2020 года. Он — лидер партии «Ордо», которая участвовала на парламентских выборах 2020 года, и набрала по итогам предварительных результатов 0,18% голосов. Однако ЦИК после октябрьских событий аннулировала итоги выборов.

Назначение Миярова в правительстве тогда объясняли «обновлением кадрового потенциала и привлечения на госслужбу новых и молодых специалистов».

Кто такой Эркин Тентишев?

Эркину Тентишеву 58 лет, он бизнесмен. Тентишев является учредителем ряда компаний и фирм, в числе которых «Азиатский медицинский институт имени Саткынбая Тентишева» (АзМИ), авиакомпания «Эркин Эйр» и охранно-детективное агентство «Ультра Проф Сервис».

«Азиатский медицинский институт имени Саткынбая Тентишева» расположен в городе Кант Чуйской области, в нём обучается около полутора тысяч студентов. В 2018 году в интервью «Азаттыку» Тентишев говорил, что стоимость обучения на лечебном факультете института достигает $2 тысяч или же 135 тысяч сомов, а на стоматологическом факультете — 75 тысяч сомов в год. Он тогда отметил, что 98% учащихся — это студенты из зарубежных стран, таких как Индия и Пакистан.

На парламентских выборах 2015 года Тентишев баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан» и шёл 6 списке кандидатов, но депутатом не стал.

В декабре 2020 года в разгар агитационного периода перед досрочными президентскими выборами 10 января Эркин Тентишев стал фигурантом скандала. В фейсбуке появился агитационный ролик, снятый в стенах его учебного заведения, в котором сам Тентишев призывает голосовать за кандидата Садыра Жапарова.

На кадрах ролика, снятых с дрона, видно, как на крыльце и в актовом зале вуза более 20 человек держат портреты Садыра Жапарова. Кроме того, в видеоматериале все присутствующие кричали «Садыр».

Представители мединститута тогда пояснили, что данное мероприятие было организовано молодежным движением «Ысык-Ата, Кант жаштар ынтымагы» и согласовано с административным директором вуза, однако его не уведомили о том, что в здании будет проводиться агитация. Он сказал, что студентов института на мероприятии не было, так как они не посещают учебный корпус в офлайн-режиме и учатся в дистанционном режиме.

В предвыборном штабе кандидата Жапарова сразу открестились от ролика сказав, что к данному ролику «ни штаб, ни сам Жапаров не имеют отношения».

В итоге рабочая группа ЦИК рекомендовала членам комиссии оштрафовать Эркина Тентишева за нарушение правил агитации на сумму 7 500 сом.