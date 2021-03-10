Государственная регистрационная служба извинилась за задержку в выдаче новых биометрических общегражданских паспортов (загранпаспортов). В ведомстве пообещали начать их выдачу с 1 мая этого года.

В ГРС отметили, что для этого сейчас технические специалисты ведомства работают в ускоренном режиме по интеграции систем и оборудования для персонификации загранпаспортов нового поколения.

Задержку с выдачей загранпаспортов в ГРС объяснили ситуацией с коронавирусом в мире.

«По реализации проекта биометрических общегражданских паспортов работа велась с начала 2020 года. Процедура конкурсных торгов была проведена своевременно и согласно законодательству. Но процесс затянулся из-за технических моментов. Учитывая влияние пандемии, поставщики не успели в срок доработать программное обеспечение для персонификации документов», — говорится в сообщении ведомства.

В ГРС предложили использовать паспорта с продленными сроками действия — в том числе для выезда из страны.

Кроме этого в ведомстве отметили, что кыргызстанцы могут въезжать в Казахстан, Таджикистан и Россию, используя электронную карту (ID-карту) образца 2017 года.

Выговор от премьер-министра

Ранее 9 марта премьер-министр Улукбек Марипов из-за задержки выдачи загранпаспортов объявил выговор председателю ГРС Акыну Мамбеталиеву за халатное отношение, а его заместителя Тилека Батырканова освободил от занимаемой должности.

Также Марипов тогда отметил, что в случае повторного срыва выдачи паспортов будут приняты более жесткие меры. Кроме этого премьер временно продлил до 1 сентября 2021 года сроки действия:

паспорта гражданина Кыргызстана образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны;

общегражданского паспорта гражданина Кыргызстана образца 2006 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны.

Биометрические электронные паспорта

Бывший зампредседателя ГРС Тилек Батырканов в декабре 2020 года заявлял, что новые биометрические электронные паспорта начнут выдавать с апреля 2021 года.

По его словам, новые электронные паспорта — одни из самых усовершенствованных документов удостоверения личности.

Также Батырканов отметил, что биометрические загранпаспорта улучшат идентифицирование и учет лиц, пересекающих госграницу.

«Это также позволит повысить эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению трансграничной преступности, включающей торговлю людьми, организацию нелегальной миграции, незаконное пересечение госграницы. Сможем более эффективно бороться с фальсификацией и незаконным использованием документов. Таким образом, имидж Кыргызстана в мире повысится», — заявил тогда замглавы ГРС.

Батырканов также отметил, что правительство решило внедрить биометрические электронные паспорта еще в 2015 году. Выдача электронных загранпаспортов в Кыргызстане должна была начаться с 2019 года. Однако процесс затянулся из-за расследования ГКНБ по тендеру, объявленному на закупку паспортов.