Издание Kaktus.Media 9 марта опубликовало расследование о многочисленном имуществе рядового инспектора таможенной службы Нурбека Айтмаматова.

Инспектор таможенной службы Нурбек Айтмаматов сейчас является начальником Юго-западной таможни, он работает в таможне с 2002 года.

Семья Айтмаматова

«Он, а точнее его мама и три его сестры сколотили огромное состояние — десятки квартир, доли в строительных компаниях, только автомобилей почти на $1 млн», — пояснил журналист-расследователь Марат Уралиев.

Мать Айтмаматова, Канымбу Кулбаева — основательница и учредительница нескольких компаний: «Капитал Строй Инвест», «Роял Констракшн», «Роял Текстиль», директор «Ош-Коммунальщик», директор «Коммунтехсервис и К».

Как выяснили журналисты, в мае 2016 года Кулбаева стала учредительницей стройкомпании «Капитал Строй Инвест», до нее номинальным владельцем был Насыров Мэлсбек Искандарович.

Мэлсбек Насыров — директор нескольких фирм депутата городского кенеша Бишкека Токобекова Темирлана Алиярбековича. Сам Токобеков — сын депутата парламента и свата экс-президента Сооронбая Жээнбекова Алиярбека Абжалиева.

На официальной странице «Роял Констракшн» и «Капитал Строй Инвест» в фейсбуке есть фотографии, где запечатлен действующий таможенник Айтмаматов вместе с другими учредителями компаний. При этом на фотографиях нет его матери Канымбу Кулбаевой.

Супруга Айтмаматова — Чынара Матанова, уроженка села Гульчо Алайского района. Она является учредителем компании «НТС трейд», занимающейся строительством жилых и нежилых зданий.

Сыновья Айтмаматова Айдар (2003 года рождения) и Нуржигит (2001 года рождения), судя по социальным сетям, обучаются в США. Всего у Айтмаматова семеро детей, остальные пятеро — маленькие.

На бывшую супругу Ходжашеву Айдану, как и на трех сестер Айтмаматова, Нургуль, Венеру и Нуркан не оформлено никаких фирм. Однако, на мать и сестер записаны не менее 12 квартир общей стоимостью более $1,5 млн и около 40 автомобилей общей стоимостью $1 млн. Почти все автомобили оформлены на Нуркан Айтмаматову.

Кроме того, во владении семьи имеется четырехэтажное здание по улице Лермонтова в Бишкеке, в нем расположен швейный цех «Роял Текстиль».

Средства Айтмаматова

Сам Нурбек Айтмаматов с 2002 года занимал в ГТС должности инспектора различных постов и отделов таможенных платежей Ошской таможни, а в 2020 году стал начальником управления внутренних расследований и противодействия коррупции ГТС.

Журналисты предполагают, что он, будучи приближенным Матраимова, мог осуществлять ключевую роль в серых схемах таможни, а также быть связанным с семьей Матраимовых настолько, что те могли записать свое имущество на членов его семьи.

«Узнав о всем богатстве семьи таможенника Айтмаматова, мы задумались: каким образом члены его семьи, которые известными бизнесменами не являются, или сам таможенник смогли добиться таких финансовых успехов? Может ли рядовой госслужащий заработать такие доходы?» – задается вопросом расследователь Марат Уралиев.

«Наоборот, они враждуют»

Старший брат Райымбека Матраимова действующий депутат парламента Искендер Матраимов 9 марта прокомментировал изданию Kaktus.media предположительную связь их семьи с Нурбеком Айтмаматовым.

Матраимов отрицает информацию о том, что Нурбек Айтмаматов – приближенный Райымбека Матраимова.

«Он не является приближенным моего брата. Наоборот, они враждуют с тех пор, как он [Райымбек] уволил его с работы. Не знаю, с чего решили, что они близки», – сказал депутат.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца согласно последнему постановлению Первомайского суда.

Однако уже 24 февраля издание 24.kg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Матраимова госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Позже еще два СМИ сообщили, что Матраимов находится на лечении в частной клинике «Бикард». Эту информацию СМИ подтвердили в самой клинике.

Главный врач «Бикард» Дамир Осмонов в интервью Sputnik.kg сообщил, что экс-таможенник поступил к ним в больницу «с критическим давлением» и будет находиться на лечении до полной стабилизации здоровья. В ГКНБ отказались комментировать состояние и местонахождение Матраимова.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».