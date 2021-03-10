Режиссер Кенжебек Шайлообаев на своей странице в фейсбуке сообщил, что кыргызстанец Сыймыкбек Алмазбек уулу помог спасти в Москве мужчину, упавшего на рельсы метро.

По его словам, инцидент произошел 9 марта в Москве на станции метро «Текстильщик», Алмазбек уулу помог выбраться мужчине с еще один парнем. Шайлообаев добавил, что упавший на рельсы мужчина был пьян.

«Не каждый может рисковать своей жизнью в такой чрезвычайной ситуации. Многие стояли и ничем не могли помочь. Этот молодой человек очень простой и скромный», — написал режиссер.