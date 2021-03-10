Скриншот из клипа Манижи «Сейчас дважды не случится»

Оригинал материала опубликован в российском издании «Новая газета». Автор: Вячеслав Половинко

Только в России Евровидение вызывает ажиотаж, граничащий с экзальтацией: исполнителя на увядший в последние годы песенный конкурс всей страной отправляют, как на войну. Но в 2021 году музыкальные критики с российских диванов предрекают нашей конкурсантке полное фиаско и — более того — отмежевываются от слова «наша». Все потому, что в Роттердам едет певица Манижа Сангин, или просто Manizha, родившаяся в Таджикистане и приехавшая в качестве беженки в Россию исполнительница арт-попа, этники и «голубоглазого соула»; феминистка; сторонница бодипозитива; амбассадор благотворительного фонда «Подари жизнь» и посол доброй воли ООН.

Формально Manizha была выбрана народным голосованием в прямом эфире Первого канала, но после случая с дочерью Алсу на «Голос. Дети» в России не верят даже этим выборам. Все думали, что после отмены конкурса в прошлом году из-за пандемии вновь поедет коллектив Little Big, но они отказались сами. Так что, выбирать приходилось всего из трех вариантов: помимо Сангин, это были дуэт#2Маши с типичной для любого Евровидения танцевальной песней и инди-группа Therr Maitz. У адептов музыкальной евгеники и их треки вызвали бы недовольство, но песня Манижи — полный подрыв патриархальных устоев.

Мало того, что песня называется «Русская женщина», так еще и посыл в ней откровенно феминистский и насмешливый по отношению к устоявшемуся в России «укладу»:

Шо там хорохорится? Ой, красавица,

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица,

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы.

Надень подлиннее, надень покороче,

Росла без отца, делай то, что (не хочешь).

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо).

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо.

Вороны, прошу, отвалите-е-е.

Теперь зарубите себе на носу:

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

По нынешним временам, Manizha — дважды враг русскому традиционалисту. Она мигрантка, а истерия по отношению к приезжим вспыхнула в стране в последнее время с новой силой: да и где это видано, чтобы про «русскую женщину» пела уроженка Душанбе! В комментариях к видео с песней на YouTube так и пишут: что, русских не нашли (и это при том, что сама Манижа Сангин владеет русским и английским языками лучше большинства россиян)?

А еще Manizha защищает женщин: в своем клипе двухлетней давности «Мама» она опубликовала статистику случаев домашнего насилия в России. На фоне объявления «иноагентом» центра «Насилию.нет», на фоне принятия закона об уголовном сроке за попытку обвинить российского мужчину в харрасменте, на фоне замыливания закона о домашнем насилии поездка Манижи Сангин от России на «Евровидение» — это не просто вызов. Это объявление войны.

И войну эту объявила, конечно, не Manizha, пусть она и автор песни.

Войну в прямом эфире российским ксенофобии и мизогинии объявили Константин Эрнст и его музыкальная дирекция Первого канала.

Хейтеры в Сети поэтому ведь и кричат, что голосование подтасовано: чтобы «эту» выбрали «высокодуховные» россияне — ну это как-то не по-русски. Но, к счастью, Эрнст и Ко пока сдали традиционалистам со звездами только политическое вещание и немножко кино: во всем остальном они еще готовы на смелые высказывания. Более того, «Русская женщина» — это крик, обращенный вовнутрь страны: впервые за долгое время текстом продюсерская группа хочет не понравиться иностранцам, а донести мысль до своих собственных зрителей: старый мир все равно проиграет, сдавайтесь русским женщинам. А происхождение Манижи — это вольный или невольный валун из катапульты в огород квасных националистов.

Уровень нетерпимости, однако, сейчас такой, что людей «бомбит» уже 12 с лишним часов подряд. Но все, что в этой ситуации может сделать «Россия для русских» — задизлайкать все видео с песней и реакциями на нее (чем все с удовольствием и занялись). Иностранцам, к слову, песня вполне зашла: в многочисленных роликах из серии «Кто-то смотрит видео Манижи» «Русскую женщину», скорее, хвалят за нестандартное смешение стилей: бодрые биты с восточными оттенками соседствуют с русскими народными, практически казачьими напевами.

При этом единственная адекватная претензия к треку заключается в том, что он выглядит попыткой бить по площадям и «зайти» в музыкальном смысле всем европейцам — и продвинутой молодежи, и стереотипно представляющим Россию в валенках и ушанках сверстникам холодной войны. Расчет смелый, но в этом году чрезмерно рискованный: остальные страны, кажется, решили в этом году бросить на конкурс лучшие свои резервы. При живых Литве, Финляндии, Кипре, Италии и Украине с их электрофолком «Шум» Маниже вряд ли что-то светит: полуфинал «Русская женщина» наверняка преодолеет, а дальше уровень конкуренции в этом году чрезвычайно высок (не так уж и завял конкурс на самом деле).

Но у этой песни и нет задачи победить в «Евровидении». И это обижает традиционалистов не меньше, чем феминистский посыл «Русской женщины». Ажиотаж и экзальтация при отправке певца от России на «Евровидение» — это последняя «скрепа», с помощью которой мы можем еще хоть в чем-то конкурировать с Западом вне пространства для полета ракет. Когда эту «скрепу» ломают те, кого еще вчера ты считал «своими», это больно вдвойне. Таким людям остается лишь пожелать терпения. Бог терпел — и вам велел.