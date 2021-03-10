Экс-президентка Роза Отунбаева 10 марта на форуме «Женское лидерство — прорыв в новую эпоху» рассказала о женщинах в политике, религии и НПО.

Она заявила, что с появлением коронавируса Кыргызстан накрыла бедность, а положение женщин сильно усложнилось из-за насилия.

По ее словам, коронавирус победили женщины, потому что в системе здравоохранения Кыргызстана 85% занятых — это женщины.

«В Кыргызстане врачи были на высоте. Благодарность им наша и низкий поклон. Спасибо врачам, медсестрам, сиделкам и всем медработникам, которые вытаскивали нас из этого кошмара. Люди жертвовали собой и шли в красную зону», — сказала она

«Мы будем сражаться за каждое место в парламенте»

По словам экс-президентки в Узбекистане в парламенте женщин — 30%, в Казахстане — 27%, в Туркменистане — 25%, в Таджикистане — 24%, и только у нас в Кыргызстане 17% женщин.

Она сомневается в том, что в президентском Кыргызстане будет обеспечен необходимый минимум участия женщин в парламенте.

«Наше управление формируется с точки зрения силы — это мачо-управление. […] Мы будем сражаться за каждое место. Сегодня в зале я встретилась с участницами, которые приехали из регионов. Именно такие люди должны решать судьбу этой страны», — сказала Отунбаева.

«К чему призывают в мечетях»

Экс-президентка также затронула тему женщин и религии. Она рассказала, что один молдо говорил: «Если сжигают паранджу, значит, сжигают ваших дочерей».

«Я очень прошу власть имущих, займитесь серьезно тем, к чему призывают в молельных домах. Может быть, мы проснемся завтра, а нам скажут: «С сегодняшнего дня вы должны только в черных платках ходить»», — сказала она.

Отунбаева призвала вспомнить, как долго женщины шли к сегодняшнему дню — когда кыргызстанки держат свою голову гордо и говорят о женских проблемах и лидерстве.

«НПО работают во благо страны»

Также Роза Отунбаева возмутилась действиями депутатов, которые выступают против неправительственных организаций.

«Международные организации дают деньги НПО, потому что не верят государству. Некоторые наши депутаты так распоясались, что выступают против НПО. Господа депутаты, когда вы закладываете бюджет страны, сколько помощи вы ожидаете от международных доноров?» — обратилась она к нардепам.

По ее словам, государство живет на грантах. Европейский союз дает деньги на учебники и оборудование, а также огромную долю денег на здравоохранение и образование. При этом, она считает, что неправительственный сектор работает во благо страны.

Кроме этого, экс-президентка поделилась своим видением развития Кыргызстана и выхода его из кризиса. Отунбаева считает, что государство должно взять в приоритет сферы образования и здравоохранения.