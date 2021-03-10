Солисты бишкекского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева дали пресс-конференцию, на которой рассказали о своих проблемах. Чтобы их услышали, артисты на минувших выходных фактически сорвали постановку «Лебединого озера», отказавшись выступать с привозными танцорами — но извинились перед зрителями.

После этого о проблемах театра заговорили журналисты, в минкульте создали целую комиссию. Кроме того, первый вице-премьер Артем Новиков попытался примирить стороны конфликта и найти компромисс, при котором опера и балет будут развиваться, а зритель не будет страдать от конфликтов в театре, приходя на постановку.



Что рассказали артисты

По словам солистов балета, у них нет индивидуальных трудовых договоров — есть только коллективный договор, охватывающий общие положения Трудового кодекса. В нем нет ряда нюансов, таких, как вопросы оплаты труда в коммерческих проектах, количества выступлений — прописан только фиксированный месячный оклад. Это около 9 тысяч сомов.

Гонорары за выход на сцену с зарубежными артистами в коммерческих спектаклях, которые привозят частные предприниматели, кыргызские танцовщики не получают, как и хор, оркестр и солисты оперы. При этом они вынуждены покупать балетную обувь и другие необходимые принадлежности за свой счет: то, что предоставляет театр — низкого качества.

«Этот вопрос поднимался не один раз, мы с этим сталкиваемся при последних трех директорах, но не доводили до СМИ, пытаясь решить внутри театра. К сожалению, нас не слышали, и на протяжении многих лет мы являемся рабами, потому что нам не доплачивают, хотя мы работаем полноценно», — рассказал один из солистов балета, Марат Сыдыков.

По словам другой солистки балета, Екатерины Белоус, артисты фактически «работают бесплатно, а получают выгоду другие люди», которые даже не имеют отношения к театру и к минкульту. Артисты не против выступления на одной сцене с зарубежными коллегами, но при условии, что их труд будет оплачен.

«Работая без правовой основы, мы подводим минкульт. Мы не хотим этого. Если у какой-то организации либо частного лица есть средства, чтобы привезти зарубежных артистов, пусть приглашают. Но пусть это делают на равных условиях для всех артистов», — заключила Белоус.

Что говорит руководство театра

Глава театра оперы и балета Каримберди Турапов на момент инцидента с «Лебединым озером» был в командировке, но ИА 24.kg связалось с ним. Турапов заявил, что зарубежных артистов и коммерческих спектаклей больше не будет.

Позже он рассказал Kaktus.media, что артисты поставили его в известность о своем недовольстве, написали ему письмо с выражением своей позиции. Но они якобы обещали, что выйдут на сцену в «Лебедином озере», а потом с приглашенными артистами больше выступать не будут.

«Перед выступлением руководители женской и мужской группы заверили, что все будет хорошо, танцоры стопроцентно выйдут на сцену, но в будущем они не будут выступать с зарубежными артистами, а будут выступать сами. Я сказал, что, наоборот, ведь им полезно будет, если зарубежные артисты покажут им мастер-класс. Танцоры ответили, что они сами мастера», — отметил он.

Что сказал вице-премьер Новиков

Скандал докатился и до правительства. Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с обеими сторонами конфликта и с руководством министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, и заступился за зрителей.

«Спектакль был сорван. Самое печальное и обидное, что в этой ситуации пострадал обычный зритель, зал был полон людей, желающих получить эстетическое удовольствие. Безусловно, и у артистов, и у руководства театра своя правда. Но таких ситуаций больше не должно происходить. Подобные проблемные вопросы необходимо решать, не игнорируя и не откладывая в долгий ящик», — заявил чиновник.

Он поручил минкульту прописать в законах вопросы оплаты труда артистов театра за выступления в коммерческих постановках, которые привозят частные организации. Также ведомство должно составить сетку оплаты труда артистам с учетом количества их выступлений, а руководство театра — заняться составлением «разнообразной и интересной программы» и восстановлением спектаклей из репертуара.