Издание Factcheck.kg выяснило, что новый полномочный представитель правительства в Таласской области Бакытбек Нарбеков с 2002 года владеет турфирмой, но в его декларациях это не указано.

Турфирма полпреда

Согласно базе данных минюста, Бакытбек Нарбеков является единственным учредителем и директором ОсОО «ВОТ-TUR» («БОТ-ТУР») основанного в феврале 2002 года. Компания занимается «прочей деятельностью туристических агентств».

Выяснить, сколько налогов заплатил «ВОТ-TUR», журналистам не удалось, так как информации об этом в открытом доступе нет, а в документах отсутствует ИНН.





Декларации полпреда

В открытом доступе есть только две декларации Нарбекова — за 2015 и 2016 годы.

В 2015 году чиновник заработал почти 579 тысяч сомов — по 48 тысяч в месяц. А его «близкий родственник» — журналисты предполагают, что это супруга Нарбекова — только 100 тысяч сомов.

«При этом ни у него, ни у его близкого родственника не было никакого имущества, как движимого так и недвижимого», — отмечают журналисты.

В 2016 году Нарбеков заработал 557 тысяч сомов. Кроме этого, у него появился автомобиль Тойота-Камри, 2004 года выпуска. А годовой заработок «близкого родственника» также указан в размере 100 тысяч сомов.

Журналисты отмечают, что не смогли найти информацию о каком либо другом имуществе Нарбекова, в частности доли в бизнесе.

Согласно закону «О государственной службе», государственным чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью на период исполнения обязанностей за счет налогоплательщиков. Заняв должность, они должны передать компании в доверительное управление и прекратить любую деятельность в органах управления.

Также муниципальные и государственные служащие обязаны указать в ежегодных декларациях, что являются истинными владельцами компаний или долями в них.

«Неизвестно, какую должность на момент учреждения ОсОО «ВОТ-TUR» занимал Бакытбек Нарбеков, однако, так как фирма вплоть до сегодняшнего дня не проходила процедуру прекращения деятельности или перерегистрацию, она считается действующей», — подчеркнули журналисты.

Карьера Нарбекова

Бакытбека Нарбекова назначили полпредом Таласской области 9 марта.

До своего назначения Нарбеков на парламентских выборах 2020 года баллотировался в депутаты от провластной партии «Биримдик» и шёл под номером 112 в списке кандидатов. До того, как стать кандидатом в депутаты, он работал заместителем заведующего отдела политики госуправления и организационно-инспекторской работы аппарата президента.

В 2015 году Нарбеков также участвовал в парламентских выборах и шёл в парламент от партии «Бир Бол» под номером 89. На тот момент он работал заведующим сектором отдела по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.