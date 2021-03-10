10 февраля депутаты парламента несколько часов спорили из-за проекта Конституции и законопроекта о назначении референдума, с помощью которого можно было бы узаконить изменение главного закона страны.

Депутат Канат Керезбеков заявил, что парламентский комитет рекомендует принять законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект защищали спикер Талант Мамытов — он как и всегда предложил не критиковать проект Конституции — и десяток других депутатов. Например, Мирлан Бакиров — он попросил критиков проекта Конституции «отстать».

Между сторонниками изменения главного закона страны и противниками навязываемых перемен даже произошла небольшая словесная стычка. Депутаты Бакыт Торобаев и Жанар Акаев припомнили друг-другу прошлые ошибки и прозвища.

Впрочем, большую часть своих выступлений Акаев все же посвятил убеждению коллег в том, что одобрив изменение Конституции может стать ошибкой. Речь о том, насколько опасным может быть подобное решение, произнес и Дастан Бекешев.

Хотя критики изменения Конституции не раз говорили об узурпации власти, нарушениях регламента и законов, на которые идут сторонники смены главного закона страны, генпрокурор Курманбек Зулушев ничего незаконного не увидел.

Депутатка Евгения Строкова без обиняков спросила у коллег, не надоело ли им быть «чимкириками» — это отсылка к старому высказываю бывшего президента Алмазбека Атамбаева, назвавшего шестой созыв парламента «сопливым».

Строкова также уверена, что в предлагаемом проекте Конституции есть узурпация власти.

Когда пришла пора голосовать по законопроектам, создавалось ощущение, что инициативу проведения референдума примут сразу во втором и третьем чтениях. Но спикер парламента Талант Мамытов заявил, что в этот день голосования не будет — что, почему то, вызвало смех среди его коллег.

Тем не менее, законопроект могут рассмотреть уже завтра, о чем сообщил сторонник проекта новой Конституции Бактыбек Турусбеков.

Изменение Конституции

Первый раз проект нового главного закона страны опубликовали 17 ноября 2020 года. Ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть. Смену Конституции поддерживали Садыр Жапаров и его сторонники.

После критики редакцию проекта провело Конституционное совещание. Их вариант главного закона страны был опубликован на сайте парламента 9 февраля.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.