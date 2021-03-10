Организации гражданского общества Кыргызстана и юристы обратились к торага и депутатам парламента с просьбой соблюдать процедуры назначения референдума по изменению Конституции.

Общественность призывает их «вернуться в правовое поле и обеспечить соблюдение всех установленных законодательством процедур изменения Конституции». Они считают, что иначе в будущем Кыргызстан погрузится в «режим политической нестабильности»: любые политические силы в будущем смогут отменить Конституцию, которую примут сейчас с нарушением закона.

Не соблюдается действующая Конституция

Как отмечается в обращении, депутаты нарушили целый ряд положений действующей Конституции — начиная с того, что по ней юридически вообще невозможно написать и принять абсолютно новую Конституцию.

Часть статей действующей редакции незыблема, а в часть можно вносить поправки — но не переписывать основной закон страны целиком. Юристы считают, что можно создать новую редакцию Конституцию, а не сам новый основной закон, как это предлагают нардепы.

Это значит, что даже само название проекта закона не соответствует статье 114 Конституции.

«Действующая Конституция не дает возможности принятия Конституции или новой Конституции, однако весь текст Конституции может быть изменен путем изложения ее в новой редакции», — говорится в обращении.

Нет полноценного общественного обсуждения и слушаний

Доработанный Конституционным совещанием проект вынесен на общественное обсуждение 9 февраля, срок общественных обсуждений был обозначен как 1 месяц — до 9 марта. Но парламент нарушил закон, скоропостижно приняв проект Конституции в первом чтении 3 марта.

Игнорировали в Жогорку Кенеше и парламентские слушания — по регламенту, для подобных законопроектов они должны проводиться.

Сфальсифицированный список инициаторов проекта

В обращении напоминают: инициирование подобного законопроекта должны провести не менее чем 80 депутатов.

«Однако депутаты-инициаторы сами сообщили, что не подписывали такое письмо.

По их разъяснениям, они расписались на пустом листе в ноябре прошлого года для размещения первоначального проекта на общественное обсуждение. Кроме того, в числе инициаторов указано несколько парламентариев, уже не являющихся депутатами либо находящихся под стражей», — констатируют в обращении.

Нет заключения Конституционной палаты Верховного суда

По действующей Конституции, все поправки в Конституцию рассматривает Конституционная палата Верховного суда для дачи заключения. Там анализируют проект на его соблюдение национальных и международных норм закона и права, на то, не нарушает ли он прав человека.

«При этом в случае вынесения Конституционной палатой отрицательного заключения такой проект закона рассмотрению не подлежит. Однако депутаты приняли законопроект в первом чтении 3 марта без заключения Конституционной палаты, проигнорировав положения Конституции», — констатируется в обращении.

Люди не знают, за что будут голосовать на референдуме

Регламент парламент нарушил и тем, что не опубликовал проект закона на сайте после того, как его зарегистрировали. Это почва для будущих возможных нарушений закона — считают авторы обращения.

«Народ Кыргызстана не знает, какой именно документ депутаты планируют вынести на референдум. Это открывает возможность для подмены текста проекта Конституции, то есть, теоретически содержание Конституции, которая, возможно, будет принята на референдуме, может отличаться от текста, опубликованного 9 февраля 2021 года», — опасаются они.

Грубо нарушена процедура голосования

По информации отдела информационного обеспечения парламента, за законопроект в первом чтении проголосовали 87 депутатов. Однако конституционного кворума не было — на момент голосования в зале не было нужного количества нардепов.

«Имеются записи голосования депутатами за своих коллег, что прямо запрещается законом. Зафиксирован факт голосования депутата, который в тот момент находился под стражей в СИЗО ГКНБ», — отмечается в обращении.

Ускорение принятия законопроекта без веских причин

Нарушается и регламент принятия подобных законов. По действующему Конституционному закону «О референдуме» и по регламенту парламента, такой законопроект нельзя принять раньше, чем через месяц после его поступления в парламент и позже, чем через три месяца.

«Рассматриваемый законопроект поступил в Жогорку Кенеш 1 марта 2021 года, но был принят в первом чтении уже 3 марта, то есть через два дня. Промежуток времени между каждым чтением не может быть менее десяти рабочих дней», — напоминают юристы.

Желание же некоторых нардепов принять законопроект сразу во втором и третьем чтениях менее чем через десять дней после принятия в первом чтении тоже нарушает закон.

«Важно отметить, что в данное время отсутствуют какие-либо чрезвычайные обстоятельства и основания, которые позволили бы депутатам принять законопроект сразу во втором и третьем чтениях», — говорится в обращении.

Чем это грозит?

Общественность призывает депутатов «вернуться в правовое поле и обеспечить соблюдение всех установленных законодательством процедур изменения Конституции».

«Считаем важным напомнить депутатам, что указанные правила имеют более высокую юридическую силу, чем другие законы, например, Уголовный или Гражданский кодексы. Нарушение процедурных требований откроет возможность различным политическим силам для отмены Конституции в будущем, что может нести в себе риски хронической нестабильности», — заключили авторы обращения.

Конституционная реформа в Кыргызстане

Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.

5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.

Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.

Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.

Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны.

Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.

Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно.

Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.

Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов». Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении.