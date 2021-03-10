Госкомитет национальной безопасности сообщил, что сотрудники спецслужбы 9 марта задержали двух мужчин Абдыразака Кожоева и Кумара Мамаджанова. По данным ГКНБ, они выступали от имени руководства спецслужбы и брали деньги за положительное решение расследуемых уголовных дел.

В Госкомитете отмечают, что задержанные получили от родственников одного из подозреваемых $180 тысяч за положительное решение дела.

В Госкомитете сообщили, что по данному факту начато досудебное производство по статье «Мошенничество». Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

«ГКНБ просит граждан, возможно ставших жертвами мошеннических действий указанных лиц, обратиться с соответствующим заявлением», — отметили в спецслужбе.

Не в первый раз

Это уже не первый случай, когда мошенники представляются либо сотрудниками ГНКБ, либо заявляют о своих связях с руководством спецслужбы, а то и вовсе о связях с президентом.

Так 17 февраля сотрудники ГКНБ задержали молодого мужчину, который представлялся сотрудником спецслужбы и прикрываясь прямой связью с одним из членов ОПГ, под предлогом трудоустройства в различные крупные компании обманом вымогал деньги.

А 21 декабря сотрудники Госкомитета установили мужчину, который представлялся близким родственником главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и вымогал деньги за освобождение заключенных под амнистию. Мужчиной оказался заключенный, который сам отбывает наказание в ИК-1 в селе Молдовановка по статьям «Мошенничество», «Подделка документов» и «Побег».

Также 18-19 декабря в Джалал-Абадской области хотели захватить санаторий «Джалал-Абад», но не смогли. Люди, которые пытались захватить санаторий, кричали, о причастности Ташиева к захвату.

Тогда ГКНБ опроверг связь захватчиков с главой спецслужбы.

«Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев никакого отношения к данному факту не имеет, более того, не давал и не дает подобных поручений. Госкомитет предупреждает, что в отношении людей, совершающих незаконные действия от имени председателя ГКНБ, впредь будут приняты самые жесткие меры вплоть до уголовного наказания в рамках законодательства», — отметили в Госкомитете.

О том, что никому не покровительствует говорил и Садыр Жапаров. Он отмечал, что «даже если кто-то из его родственников будет уличен в нарушении закона, он будет привлечен к ответственности».

А пресс-секретарь президента Галина Байтерек 9 марта подчеркнула, что лица, которые фигурируют в различных скандалах и конфликтах, не действуют «под покровительством президента».

Байтерек отметила, что те граждане, которые используют имя и статус президента «в своих незаконных, недопустимых действиях» должны понести ответственность перед законом. По словам Байтерек, это «провокация» и «подрыв проводимых государственных реформ».