Фото: Даниль Усманов

Через месяц, 11 апреля 2021 года, в Кыргызстане пройдут выборы в местные кенеши. В этот же день может пройти референдум по изменению Конституции. Мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно и справедливо.

После объявления набора 23 февраля к нам присоединилось более 3 000 человек. И мы безумно этому рады! Но, чтобы охватить каждый участок в стране, нам нужно ещё больше наблюдателей. Поэтому набор продлится до 15 марта.

Пока, больше всего заявок к нам пришло из Бишкека, а меньше всего — из Оша, Ошской, Таласской и Нарынской областей. Поэтому, если вы живете в этих регионах, мы особенно призываем вас присоединиться к нам.

А если у вас есть близкие и друзья, которые тоже хотели бы быть наблюдателями, зовите их к нам.

Ссылка на заполнение заявки в самом конце материала.

До выборов мы подготовим команду из более 3 000 наблюдателей по всей стране. Вы должны быть готовы к онлайн-тренингам в течение марта и апреля этого года.

Наши специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас распознавать и фиксировать нарушения, а также составлять акты и присылать все это нам для публикации на огромную аудиторию.

В день выборов вы будете находиться на избирательном участке с его открытия до ручного подсчёта голосова — то есть с утра до вечера.

Если кто-то попытается оказать на вас давление, мы организуем любую требующуюся помощь: от услуг юриста вплоть до экстренной эвакуации.

Как мы работали на прошлых выборах?

На парламентских выборах 4 октября 2020 года 200 наблюдателей «Клоопа» режиме реального времени публиковали все нарушения на нашем сайте. Нам удалось зафиксировать массовый подвоз и подкуп избирателей, а также составить десятки актов о нарушениях.

Парламентские выборы-2020. Здесь мы набрали 200 наблюдателей.

А 10 января 2020 года к нам присоединились 1500 наблюдателей, что в 7,5 раз больше! Мы охватили 1500 избирательных участках и добились того, чтобы ЦИК вынес предупреждения и штрафы членам УИКов. А это значит, что недобропорядочные председатели и члены УИКов не смогут работать на грядущих выборах.

Выборы президента и референдум-2021. Здесь мы охватили более 70% участков в Кыргызстане.

Теперь же нас будет в 2 раза больше. Это будет самая огромная сеть наблюдателей в истории Кыргызстана. Только представьте, насколько страшно кому-либо будет совершать махинации, когда наши наблюдатели будут следить за ходом голосования на каждом участке в стране.

Сейчас ЦИК обещает реагировать на все нарушения, которые будут публиковаться в СМИ. Если наши наблюдатели зафиксируют нарушения с фото- и видео- доказательствами, наши юристы будут требовать их тщательной проверки.

Будет ли эта работа оплачиваться?

Да, будет. Мы считаем, что любой честный труд должен быть оплачен. Конечно, во-первых, вы выполните свой гражданский долг. Ну а во-вторых, сможете заработать 5000 сомов.

Кто может подать заявку?

Абсолютно все граждане Кыргызстана старше 18 лет. Нам не важен ваш язык, место работы и жительства. Самое главное, чтобы у вас было желание помочь стране провести честные и прозрачные выборы.

Ну что же, вы с нами? Если да, то здорово! Тогда пройдите по ссылке ниже и заполните заявку.

По ссылке можно заполнить заявку:

https://kloopmedia.github.io/Journal/#/p/elections_monitoring

А по это ссылке посмотреть видео-инструкцию о том, как правильно заполнить заявку:

https://www.youtube.com/watch?v=bkukGAemNTY&feature=youtu.be

Текст: Мундузбек Калыков