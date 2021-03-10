Через месяц, 11 апреля 2021 года, в Кыргызстане пройдут выборы в местные кенеши. В этот же день может пройти референдум по изменению Конституции. Мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно и справедливо.
После объявления набора 23 февраля к нам присоединилось более 3 000 человек. И мы безумно этому рады! Но, чтобы охватить каждый участок в стране, нам нужно ещё больше наблюдателей. Поэтому набор продлится до 15 марта.
Пока, больше всего заявок к нам пришло из Бишкека, а меньше всего — из Оша, Ошской, Таласской и Нарынской областей. Поэтому, если вы живете в этих регионах, мы особенно призываем вас присоединиться к нам.
А если у вас есть близкие и друзья, которые тоже хотели бы быть наблюдателями, зовите их к нам.
Ссылка на заполнение заявки в самом конце материала.
До выборов мы подготовим команду из более 3 000 наблюдателей по всей стране. Вы должны быть готовы к онлайн-тренингам в течение марта и апреля этого года.
Наши специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас распознавать и фиксировать нарушения, а также составлять акты и присылать все это нам для публикации на огромную аудиторию.
В день выборов вы будете находиться на избирательном участке с его открытия до ручного подсчёта голосова — то есть с утра до вечера.
Если кто-то попытается оказать на вас давление, мы организуем любую требующуюся помощь: от услуг юриста вплоть до экстренной эвакуации.
Как мы работали на прошлых выборах?
На парламентских выборах 4 октября 2020 года 200 наблюдателей «Клоопа» режиме реального времени публиковали все нарушения на нашем сайте. Нам удалось зафиксировать массовый подвоз и подкуп избирателей, а также составить десятки актов о нарушениях.
Парламентские выборы-2020. Здесь мы набрали 200 наблюдателей.
А 10 января 2020 года к нам присоединились 1500 наблюдателей, что в 7,5 раз больше! Мы охватили 1500 избирательных участках и добились того, чтобы ЦИК вынес предупреждения и штрафы членам УИКов. А это значит, что недобропорядочные председатели и члены УИКов не смогут работать на грядущих выборах.
Выборы президента и референдум-2021. Здесь мы охватили более 70% участков в Кыргызстане.
Теперь же нас будет в 2 раза больше. Это будет самая огромная сеть наблюдателей в истории Кыргызстана. Только представьте, насколько страшно кому-либо будет совершать махинации, когда наши наблюдатели будут следить за ходом голосования на каждом участке в стране.
Сейчас ЦИК обещает реагировать на все нарушения, которые будут публиковаться в СМИ. Если наши наблюдатели зафиксируют нарушения с фото- и видео- доказательствами, наши юристы будут требовать их тщательной проверки.
Будет ли эта работа оплачиваться?
Да, будет. Мы считаем, что любой честный труд должен быть оплачен. Конечно, во-первых, вы выполните свой гражданский долг. Ну а во-вторых, сможете заработать 5000 сомов.
Кто может подать заявку?
Абсолютно все граждане Кыргызстана старше 18 лет. Нам не важен ваш язык, место работы и жительства. Самое главное, чтобы у вас было желание помочь стране провести честные и прозрачные выборы.
Ну что же, вы с нами? Если да, то здорово! Тогда пройдите по ссылке ниже и заполните заявку.
По ссылке можно заполнить заявку:
https://kloopmedia.github.io/Journal/#/p/elections_monitoring
А по это ссылке посмотреть видео-инструкцию о том, как правильно заполнить заявку:
https://www.youtube.com/watch?v=bkukGAemNTY&feature=youtu.be
Текст: Мундузбек Калыков