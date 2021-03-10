Пресс-секретарь мэрии Джалал-Абада Азамат Жээнбеков в интервью Kaktus.Media сообщил, что 10 марта в горкенеше обсуждался вопрос переименования одной из улиц в честь брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Каныбека.

По словам пресс-секретаря, такое предложение в горкенеш внесли родственники Ташиева. Они предложили переименовать городскую улицу, которая названа в честь писателя Александра Пушкина.

«Мэр внес предложение депутатам горкенеша оставить все как есть, так как это требует затрат. Он предложил назвать в честь Каныбека Ташиева одну из улиц в городе, которые еще не носят ничье имя», — передал слова Ормокова пресс-секретарь.

Каныбек Ташиева скончался в возрасте 57 лет в июле 2020 года. В СМИ сообщали, что он скончался в результате продолжительной болезни, однако точной причины смерти не сообщалось. Известно также, что Каныбек Ташиева значился в качестве руководителя компании «Томас», которая занималась продажей топлива.

Новостройка имени отца Жапарова

Подобный случай переименования произошел в Бишкеке в ноябре прошлого года. Тогда жители одной из незаконных новостроек не ограничились переименованиям улицы, а присвоили имя всей новостройке.

Новостройку назвали «Нуркожо-Ата» в честь отца нынешнего президента Садыра Жапарова. Новостройка «Нуркожо-Ата» расположена в Свердловском районе в жилмассиве «Ак-Бата» — ранее она неофициально называлась «Адилет».

Местные жители рассказали, что построенная на спонсорские деньги мечеть тоже будет называться в честь отца политика — «Нуркожо-Ата мечети». Кроме того, в «Нуркожо-Ата» на деньги самих жителей собираются открыть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

По словам квартальной жилмассива «Ак-Бата» Жыпары Арстанбековой, у жителей новостройки нет разрешительных документов на строительство жилых домов.