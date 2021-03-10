Республиканский штаб сообщил, что за сутки умер один пациент с COVID-19. Случай смерти зарегистрировали в Оше.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 476 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 34 человек.

Бишкек — 24;

Чуйская область — 10.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 640 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 60 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 666 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 8 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 294 пациента, из них 11 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 261 пациент лечится амбулаторно.