Республиканский штаб сообщил, что за сутки умер один пациент с COVID-19. Случай смерти зарегистрировали в Оше.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 476 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 34 человек.
- Бишкек — 24;
- Чуйская область — 10.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 640 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 60 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 666 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 8 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 294 пациента, из них 11 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 261 пациент лечится амбулаторно.