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Депутат Жанар Акаев после голосования по законопроекту о референдуме по изменению Конституции 11 марта рассказал журналистам, что на его коллег парламентариев оказали давление. На заседании парламентарии проголосовали за то, что референдум пройдет уже 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши.

По его словам, на заседании зарегистрировали депутатов путем давления на них.

«Перед вами сидят депутаты, которые были в заключении [Дуйшонкул Торокулов]. Они сегодня выпустили их из заключения. Депутаты из Оша прилетели на самолете. Некоторые из дома, некоторые из-за границы прилетели, экстренно купив билеты. Таким образом, в парламенте зарегистрировали 100 депутатов», — рассказал Акаев.

Парламентарий добавил, что в случае, если бы голосование по законопроекту состоялось 10 марта, то он не набрал бы необходимого числа голосов. Тогда на заседании парламента было недостаточно депутатов для голосования.

интервью «Азаттык» депутат Рыскелди Момбеков рассказал, что голосование 10 марта не состоялось, потому что депутаты «испугались» так как «зарегистрировались всего 84 депутата». «Если учитывать, что в прошлый раз 9 были против, то 75 голосов будет недостаточно для принятия, поэтому и не стали выносить на голосование», — сказал он.

«Спикер [Талант Мамытов] грубо нарушил регламент, перенес голосование на один день, привез депутатов силой и принуждает голосовать. Такого не было в истории. Во времена Бакиева, Атамбаева мы меняли Конституцию, но не таким грубым и позорным методом», — заявил депутат.

Кроме этого, Акаев рассказал, что на депутатов давили через их родственников, работающих в госорганах.

«Они все сейчас как в клетке. Вчера один депутат собирался проголосовать против. Всю ночь власти и силовики названивали ему и запугивали репрессивным путем со словами: “Твои родственники работают на таких-то должностях, мы их всех снимем с постов”», — рассказал он журналистам.

Акаев признался, что настойчивые предложения проголосовать «за» референдум по Конституции поступали и в его адрес от людей «из окружения президента».

«Мы тоже не против, если народ выберет Конституцию, но там есть много статей, которые открывают пути для диктаторского режима. Я сильно удивляюсь, ведь Садыр Жапаров только недавно вступил в должность, даже два месяца не проработал. Если бы он поработал пять-шесть лет, мы бы сами увидели, народ бы сам попросил продлить его срок. Но его желание управлять Кыргызстаном до 2032 года, а, возможно, и до 2037 года — это большая ошибка. Это процесс, который ускоряет его уход с должности», — заключил депутат.

Без обсуждения закона о референдуме и самого проекта Конституции депутаты проголосовали сразу во втором и третьем чтениях. Голоса в обоих чтениях распределились следующим образом: 94 депутата проголосовали за, 6 — против. Депутат Акаев проголосовал против законопроекта.

На заседании зарегистрировались 100 депутатов, но журналисты подсчитали, что в самом зале находились около 80 человек.

Теперь законопроект должен подписать президент Садыр Жапаров, который выступал инициатором изменений в Конституцию.

Новая Конституция

Проект новой Конституции до сих пор вызывает критику со стороны общественности, активистов и юристов. В частности юристы и сами депутаты не раз отмечали, что в случае принятия новой Конституции президент получит неограниченные возможности.

При этом судебная, исполнительная и законодательная власти будут находится под его руководством. Однако самого президента сложно будет привлечь к ответственности.

Давление на депутатов

О давлении на депутатов сообщалось еще сначала политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября 2020 года. Тогда из колонии на фоне беспорядков при поддержке сторонников был освобожден Садыр Жапаров.

Сразу после своего освобождения он самопровозголосился премьер-министром, а затем депутаты парламента собрав кворум проголосовали за его кандидатуру. Однако тогда назначение Жапарова на пост премьер-министра вызвало массу вопросов после того как ряд депутатов заявили о давлении на них, чтобы они проголосовали за Жапарова.

В частности об угрозах со стороны Организованной преступности заявляли депутаты Наталья Никитенко и Аида Касымалиева.

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