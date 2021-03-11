Депутат Жанар Акаев после голосования по законопроекту о референдуме по изменению Конституции 11 марта рассказал журналистам, что на его коллег парламентариев оказали давление. На заседании парламентарии проголосовали за то, что референдум пройдет уже 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши.

По его словам, на заседании зарегистрировали депутатов путем давления на них.

«Перед вами сидят депутаты, которые были в заключении [Дуйшонкул Торокулов]. Они сегодня выпустили их из заключения. Депутаты из Оша прилетели на самолете. Некоторые из дома, некоторые из-за границы прилетели, экстренно купив билеты. Таким образом, в парламенте зарегистрировали 100 депутатов», — рассказал Акаев.

Парламентарий добавил, что в случае, если бы голосование по законопроекту состоялось 10 марта, то он не набрал бы необходимого числа голосов. Тогда на заседании парламента было недостаточно депутатов для голосования.

*В интервью «Азаттык» депутат Рыскелди Момбеков рассказал, что голосование 10 марта не состоялось, потому что депутаты «испугались» так как «зарегистрировались всего 84 депутата». «Если учитывать, что в прошлый раз 9 были против, то 75 голосов будет недостаточно для принятия, поэтому и не стали выносить на голосование», — сказал он.

«Спикер [Талант Мамытов] грубо нарушил регламент, перенес голосование на один день, привез депутатов силой и принуждает голосовать. Такого не было в истории. Во времена Бакиева, Атамбаева мы меняли Конституцию, но не таким грубым и позорным методом», — заявил депутат.

Кроме этого, Акаев рассказал, что на депутатов давили через их родственников, работающих в госорганах.

«Они все сейчас как в клетке. Вчера один депутат собирался проголосовать против. Всю ночь власти и силовики названивали ему и запугивали репрессивным путем со словами: “Твои родственники работают на таких-то должностях, мы их всех снимем с постов”», — рассказал он журналистам.

Акаев признался, что настойчивые предложения проголосовать «за» референдум по Конституции поступали и в его адрес от людей «из окружения президента».

«Мы тоже не против, если народ выберет Конституцию, но там есть много статей, которые открывают пути для диктаторского режима. Я сильно удивляюсь, ведь Садыр Жапаров только недавно вступил в должность, даже два месяца не проработал. Если бы он поработал пять-шесть лет, мы бы сами увидели, народ бы сам попросил продлить его срок. Но его желание управлять Кыргызстаном до 2032 года, а, возможно, и до 2037 года — это большая ошибка. Это процесс, который ускоряет его уход с должности», — заключил депутат.

Без обсуждения закона о референдуме и самого проекта Конституции депутаты проголосовали сразу во втором и третьем чтениях. Голоса в обоих чтениях распределились следующим образом: 94 депутата проголосовали за, 6 — против. Депутат Акаев проголосовал против законопроекта.

На заседании зарегистрировались 100 депутатов, но журналисты подсчитали, что в самом зале находились около 80 человек.

Теперь законопроект должен подписать президент Садыр Жапаров, который выступал инициатором изменений в Конституцию.

Новая Конституция

Проект новой Конституции до сих пор вызывает критику со стороны общественности, активистов и юристов. В частности юристы и сами депутаты не раз отмечали, что в случае принятия новой Конституции президент получит неограниченные возможности.

При этом судебная, исполнительная и законодательная власти будут находится под его руководством. Однако самого президента сложно будет привлечь к ответственности.

Давление на депутатов

О давлении на депутатов сообщалось еще сначала политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября 2020 года. Тогда из колонии на фоне беспорядков при поддержке сторонников был освобожден Садыр Жапаров.

Сразу после своего освобождения он самопровозголосился премьер-министром, а затем депутаты парламента собрав кворум проголосовали за его кандидатуру. Однако тогда назначение Жапарова на пост премьер-министра вызвало массу вопросов после того как ряд депутатов заявили о давлении на них, чтобы они проголосовали за Жапарова.

В частности об угрозах со стороны Организованной преступности заявляли депутаты Наталья Никитенко и Аида Касымалиева.