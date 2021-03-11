В Кара-Суйском районе Ошской области из-за массового отравления скончались женщины 51 и 58 лет. Восемь человек получают лечение в районной больнице, 15 человек находятся под наблюдением врачей.

Заместитель главного врача Ошского городского Центр по надзору санитарно-эпидемиологической ситуации Мамирасул Омурзаков сообщил «Клоопу», что погибшие обратились в больницу очень поздно.

«Отравившиеся 6 марта пошли домой к женщине на 60-летний юбилей, где им были предложены кроме основных блюд консервированный салат “ассорти”, компот из абрикоса, персика и черешни. Признаки заболевания появились уже на следующий день, но они лечились дома самостоятельно. В больницу стали обращаться только 9 марта после обеда. Следствием позднего обращения стала смерть двоих человек», — сказал Өмүрзаков.

По словам Омурзакова, состояние пациентов оценивается как «среднее». Им промыли желудки и ввели сыворотку против ботулизма.

Министерство здравоохранения сообщило о том, что пробы салата «Ассорти», компота из абрикоса и черешни, соленых огурцов и варенья из абрикоса доставлены для проверки в лабораторию Кара-Суйского района. Пациентам сообщат, отчего было отравление.

Признаки ботулизма начинают проявляться через 2-36 часов после приема отравленной пищи. Во многих случаях ботулизм сопровождается серьезными болезнями. Также, затрудняется дыхание. Нехватка воздуха может привести к летальному исходу. Министерство здравоохранения в целях предотвращения ботулизма призывает придерживаться санитарных правил и технологических процессов во время приготовления консервированных продуктов (консервированных салатов, компотов, маринованных огурцов и помидоров).

Муж и сын одной из скончавшихся женщин отказались от передачи тела в судебно-медицинскую экспертизу — об этом сообщили в УВД Ошской области.

Ранее, 2 марта, в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадского района 20 человек, побывав в гостях также отравились — шестеро из них скончались на следующий день. По предварительным данным, погибшие отравились спиртом смешанным с водой.