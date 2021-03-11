Депутаты парламента одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о назначении референдума по изменению Конституции на 11 апреля. Теперь его остается подписать только президенту Садыру Жапарову. Напомним, что последний выступает инициатором изменения Конституции.

Депутаты собрались в зале заседания к 10:30 утра и начали свою работу с обсуждений вопросов в разделе «Разное». При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции указан не был.

Внимание журналистов привлек появившийся на заседании депутат Дуйшонкул Торокулов, более известный как «Душка». Его задержали сотрудники ГКНБ 15 января. По версии следствия, он подозревается в коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи в Оше. Он был водворен в СИЗО ГКНБ.



Депутат сообщил, что 10 марта Первомайский районный суд отпустил его под домашний арест и он пришел в парламент для голосования. В суде информацию об изменении меры пресечения в отношении Торокулова также подтвердили.

Затем депутат Бактыбек Райымкулов вновь потребовал, чтобы его законопроект об НПО вынесли на рассмотрение в третье чтение.



Он упомянул марш за права женщин 8 марта и назвал его гей-парадом. Депутат опасается, что люди начнут выходить на такие марши не только в Бишкеке и Оше, но и в селах.

Его поддержал Шайлообек Атазов, который сказал, что власть узурпируют люди, проводящие разные гей-парады, а не действующие руководители. Он недоволен тем, что НПО уводят молодёжь в сторону от религии, традиций.

После этого спикер парламента Талант Мамытов попросил депутатов зарегистрироваться, чтобы приступить к голосованию. На заседании зарегистрировались 100 депутатов, но журналисты подсчитали, что в самом зале находились около 80 человек.

Без обсуждения закона о референдуме и самого проекта Конституции депутаты проголосовали сразу во втором и третьем чтениях.

Голоса в обоих чтениях распределились следующим образом: 94 депутата проголосовали за, 6 против. Таким образом парламент одобрил проведение референдума по изменению Конституции 11 апреля. Теперь законопроект должен подписать Садыр Жапаров, который выступил инициатором изменений Основного закона страны.

После заседания депутат Жанар Акаев в интервью журналистам заявил, что парламентариев запугивали и всех собрали на голосование репрессивным методом.

По его словам, некоторые парламентарии прилетели вечерними рейсами 10 марта из Оша и зарубежья, потому что им угрожали. Одному депутату, который собирался против голосовать, звонили всю ночь.

Акаев добавил, что у многих, кто голосовал, родственники работают в госорганах, им позвонили и пригрозили. Он также сказал, что у помощников депутатов есть группы в WhatsApp, в которых было написано, чтобы все обязательно и срочно пришли на голосование.

Видеотрансляция радио «Азаттык»:

Текстовая трансляция: