Депутаты Бактыбек Райымкулов и Шайлообек Атазов на заседании парламента 11 марта вновь призвали обратить внимание на деятельность некоммерческих организаций (НКО) в Кыргызстане. Они считают, что НКО «подрывают традиционные ценности и могу уничтожить государство».

Ставший депутатом только 7 марта Атазов обратился к представителю президента в парламенте и призвал начать проверять деятельность НКО, которые «подрывают национальные ценности, государственную идеологию и религию». Он привёл в качестве примера российский закон об иностранных агентах.

* Закон об ино-агентах в России был принят в 2012 году. Статус «ино-агента» могут получить НКО, с 2017 года — СМИ, а с 2020 года и обычные физлица. Ино-агентом могут признать за целый ряд действий: от получения какой-либо помощи, не только финансовой, из-за рубежа до распространения информации от СМИ-«ино-агентов».

Закон не раз подвергался критике со стороны представителей российской и зарубежной общественности. Они называли законопроект «атакой на структуры гражданского общества с целью их дискредитации и создания предпосылок для правового преследования».

Британский еженедельник The Economist в 2013 году писал, что использование термина «иностранный агент» является попыткой со стороны властей России взять под свой контроль гражданскую активность в российском обществе.

«Они устраивают гей-парады, который никак не соответствуют нашим традициям, устраивают разные марши. Вот вчера коллеги говорили об узурпации власти, вот эти люди [НКО] узурпируют власть. Именно они ведут экстремистскую деятельность против нашей государственной идеологии», — сказал он.

Нардеп Бактыбек Райымкулов вновь упомянул о своём законопроекте об ужесточении контроля над НКО. Он напомнил, что документ ранее был принят в двух чтениях и попросил поскорее выставить его на обсуждение в третьем чтении.

«Вот 8 марта этого года в Оше и Бишкеке состоялись марши геев. Вот до меня депутаты хорошо сказали, мы когда введём надзор за этим и будем контролировать? Если мы это так оставим, то такое явление [марши] будут во всех областях, районах и даже сёлах […] Если мы не будем их сдерживать, то у общества появляется ряд вопросов. Скоро это приведёт к тому, что они растопчут кыргызские ценности и уничтожат наше государство», — сказал Райымкулов.

* Райымкулов под «маршем геев» имеет в виду ежегодный марш за права женщин, который в этом году действительно прошёл в Оше и Бишкеке и собрал рекордное количество людей.

Законопроект о деятельности НКО

Депутаты приняли законопроект об НКО во втором чтении 18 июня 2020 года, он обязывает неправительственные организации раскрыть источники финансирования и статьи расходов.

«За» законопроект проголосовали 89 депутатов, «против» — девять. Против законопроекта проголосовал и депутат Марлен Маматалиев, который раньше числился в его инициаторах. Ранее он признался, что подписал инициативу не глядя, потому что ему этот законопроект продвигали как проект о запрете проведения гей-парадов.

Также против законопректа проголосовали Анвар Артыков, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчороев, Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Исхак Пирматов, Алтынбек Сулайманов и Эльвира Сурабалдиева.

Эта инициатива вызвала критику среди общественности, перед зданием Жогорку Кенеша проводились акции с требованием не принимать законопроект, а неправительственные организации даже подавали в суд на спикера Жогорку Кенеша и депутатов за нарушение регламента при принятии законопроекта.

Что не так с поправками в закон об НКО?

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы некоммерческие организации сдавали правительству детальный отчет о том, сколько денег они получают от доноров и на что именно они их расходуют. При этом каждая НКО в Кыргызстане итак обязана ежегодно сдавать отчеты в Налоговую, Соцфонд и Нацстатком.

По задумке автора, этот отчет будет публиковаться на новом госпортале при Министерстве юстиции и будет доступен любому человеку. НКО должны сделать открытой информацию об имуществе организации, о штате сотрудников и даже об их зарплатах.

Правительство Кыргызстана уже заявило, что на создание такой информационной системы для отчетов потребуется много времени и денег, связанных с увеличением числа проверяющих сотрудников и закупкой оборудования. Проверить эти отчеты от тысяч организаций на соответствие с реальными данными будет практически невозможно и это даже не входит в компетенцию Минюста.

При этом в справке-обосновании законопроекта утверждается, что для его воплощения не нужно выделять денег — очевидно, что это неправда.

Если НКО не будут публиковать детальные данные о своих расходах и доходах или будут опаздывать со сдачей отчетов, государство сможет их закрыть.

Депутат Бактыбек Райымкулов, инициатор законопроекта, продвигает его как закон, который «защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран, сохранит традиции и культуру народа».

Подробнее о законопроекте можно узнать здесь:

Кто такой Бактыбек Райымкулов?

Бактыбек Райымкулов пришел в парламент в 2015 году от фракции «Республика — Ата-Журт». До прихода в парламент Райымкулов три года работал акимом Панфиловского района Чуйской области.

За время работы в парламенте, согласно порталу Жогорку Кенеша, кроме законопроекта об ужесточении правил работы для НКО, он самостоятельно инициировал только один законопроект о госзакупках. Вместе со своими коллегами Райымкулов разработал еще пять законопроектов.

Недавно Райымкулов и депутат Дастан Бекешев на заседании парламента публично обматерили друг друга. Бекешев до этого высказал замечание в адрес своих коллег, которые приняли участие в митинге в Оше в поддержку экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова — в числе которых и Райымкулов.

*28 февраля 2021 года в Оше прошла акция в поддержку Райымбека Матраимова, заключенного под стражу по обвинению «в отмывании преступных доходов». Участники митинга требовали оправдать и выпустить на свободу Матраимова, ранее признавшего вину в коррупции в суде и возместившего государству 2 млрд сомов.

Кто такой Шайлообек Атазов?

Шайлообек Атазов — чемпион мира по кикбоксингу и экс-депутат Ошского городского кенеша. Он пришёл в парламент 7 марта этого года от партии «Ата Мекен», так как баллотировался от этой партии на парламентских выборах 2015 года и шёл в списке 25-м.

Однако на выборах 2020 года в седьмой созыв он шел 42-м в списке партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. По данным ЦИК, Атазов с 2017 года занимал пост исполнительного директора в спортклубе «EREM».

Его учредитель, согласно базе минюста — Русланбек Матраимов, младший брат депутата Искендера Матраимова и экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Атазов считается одним из приближенных Райымбека Матраимова и периодически выступает в защиту его семьи в социальных сетях.

В конце августа 2020 года перед парламентскими выборами на фоне конфликта «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», Атазов оказался в центре скандала. Тогда он обвинил кандидата от партии «Биримдик» Азамата Арапбаева, в использовании админресурса и предупредил, что «есть люди, готовые поджечь его заправки». Из-за этого вызвали на допрос в МВД.

Уже 19 февраля этого года прошёл митинг в поддержку Райымбека Матраимова, где Атазов был модератором.

*Райымбек Матраимов — экс-зампредседателя таможенной службы, фигурант журналистского расследования OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» которое было посвящено выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.

18 февраля Матраимова повторно задержали в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца по решению Первомайского райсуда. 19 февраля его сторонники в Бишкеке и Кара-Суу вышли на митинги в его поддержку и требовали его отпустить.

Уже 24 февраля издание 24.kg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Матраимова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Позже еще два СМИ сообщили, что Матраимов находится на лечении в частной клинике «Бикард». Эту информацию СМИ подтвердили в самой клинике.

Главный врач «Бикард» Дамир Осмонов в интервью Sputnik.kg сообщил, что экс-таможенник поступил к ним в больницу «с критическим давлением» и будет находиться на лечении до полной стабилизации здоровья. В ГКНБ отказались комментировать состояние и местонахождение Матраимова.