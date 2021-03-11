Президент Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан, фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 11 марта прибыл в столицу Узбекистана Ташкент с государственным визитом.

В аэропорту Ташкента Жапарова встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Это уже третий визит президента после его избрания.

Свой первый визит Жапаров совершил в Россию, а затем посетил Казахстан, где его встретил министр иностранных дел.

По информации пресс-службы, во время двухдневного визита Жапаров встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Кроме этого глава государства встретится со спикером и председателем парламента Узбекистана.

В составе делегации, сопровождающей Жапарова вошли министры здравоохранения, иностранных дел, транспорта, образования, а также энергетики и промышленности. Кроме министров, в Узбекистан с Жапаровым вылетели депутат Азизбек Турсунбаев, вице-премьер Улукбек Кармышаков и директор Госагентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.

В аппарате президента ранее сообщили, что Жапаров и Мирзиёев «обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия».