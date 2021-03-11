Ранее задержанный депутат Дуйшон Торокулов 11 марта пришел на заседание Жогорку Кенеша. Ожидается, что на заседании депутаты могут проголосовать во втором и третьем чтениях по законопроекту о назначении референдума по Конституции.

Депутат Дуйшон Торокулов до этого находился в СИЗО.

Торокулова задержали 15 января сотрудники ГКНБ по делу о коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи в Оше. По решению Первомайского райсуда Бишкека чиновника водворили в СИЗО сроком на 2 месяца.

Журналистом Торокулов сказал, что Первомайский суд 10 марта изменил ему меру пресечения и отпустил его под домашний арест. По его словам, скоро по его делу состоится суд.

Депутат Торокулов объяснил, как оказался в числе проголосовавших за Конституцию 3 марта. Он дал доверенность на голосование Акылбеку Жапарову. pic.twitter.com/ESzjpklY59 — Kloop (@kloopnews) March 11, 2021 https://twitter.com/kloopnews/status/1369879992801320962?s=20

«В моем деле все было понятно, и у них не было основания держать меня в заключении», — сказал он.

В Первомайском райсуде подтвердили информацию об изменении меры пресечения депутату. В суде сообщили, что Торокулову срок домашнего ареста продлен до окончания досудебного производства — до 15 мая этого года.

Голосование в первом чтении

3 марта на заседании парламента депутаты приняли в первом чтении законопроект о назначении референдума по Конституции. Среди тех, кто проголосовал «за» законопроект оказался и Торокулов, который тогда находился в СИЗО ГКНБ.

Журналистам 11 марта Торокулов объяснил, что дал доверенность Акылбеку Жапарову и поэтому он за него проголосовал.

«Доверенность дал Акылбеку Жапарову через сотрудников СИЗО в бумажном виде […] Я сказал [в доверенности] Жапарову, что полностью ему доверяю, и с его решением полностью согласен. Я так написал доверенность», — сказал он журналистам.

При этом, по закону Жапаров все равно не мог голосовать за Торокулова. По таким серьезным вопросам депутаты должны голосовать самостоятельно.

В аппарате парламента сообщили информагентству 24.kg, что согласно действующему регламенту компьютеры отсутствующих депутатов на время голосования отключают. Однако в аппарате тогда не смогли пояснить, как Торокулов оказался в числе проголосовавших будучи в СИЗО.