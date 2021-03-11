Комитет гражданского контроля выступил с обращением к Духовному управлению мусульман Кыргызстана (ДУМК). Правозащитники заявили, что, по их данным, некоторые священнослужители решили вмешаться в выборы в местные кенеши.

«На сегодняшний день очень мало женщин смогли воспользоваться своими правами и введенными государством гендерными квотами, потому что на местах не создаются условия для этого. В то же время с мест поступает информация, что одним из серьезных препятствий для участия в местных выборах стала массированная анти-пропаганда от служителей мечетей и противников гендерных квот», — говорится в заявлении КГК.

Комитет просит ДУМК «дать разъяснение и свою позицию» по ситуации.

«Гражданское общество последовательно защищает права верующих и верховенство права. Религия должна быть отделена от государства и выборного процесса. В тоже время религия не должна продвигать идеи, угрожающие правам человека, пропагандировать дискриминацию и обесценивать усилия государства по защите прав, жизни и здоровья своих граждан и участия женщин в политике», — заключают в объединении.

В Духовном управлении мусульман заявили, что в мечетях и медресе подобных разговоров о выборах не происходит.

«Религия далека от политики. Религиозные деятели ни в мечетях, ни в религиозных образовательных учреждениях не ведут агитации выборов. Служители не вмешиваются в политику», — сказал «Клоопу» пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

Он также добавил, что если такие случаи вдруг будут, то в ДУМК с ними «будут разбираться».

Гендерные квоты

Согласно закону, на выборах в парламент и в местные кенеши необходимо резервировать 30% мест для женщин. Также в списках партий должно быть не менее 30% женщин.

Однако этот закон о квотах все время нарушается — например, в парламенте сейчас 17% женщин, а в местных кенешах женщин очень мало.

Поздравляя женщин 8 марта, президент Садыр Жапаров заявил, что сейчас предпринимаются меры по повышению роли женщин в госуправлении и отметил, что на предстоящих выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30% квоту.

«Таким образом женщины получат уникальную возможность существенно влиять на политические процессы на местном уровне», — сказал он.

Выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля. Они пройдут в 28 городах и в 420 айыльных кенешах. В общей сложности, должны быть выбраны 8 тысяч 326 местных депутатов, из которых 2 тысячи 858 мандатов зарезервированы для женщин.