Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что семь кандидатов на выборах президента 10 января получили обратно свои избирательные залоги в размере одного миллиона сомов.

По данным ЦИК, избирательный залог вернули:

Садыру Жапарову;

Арстанбеку Мыктыбеку;

Кларе Сооронкуловой;

Имамидину Ташову;

Абдилю Сегзибаеву;

Бабарыжану Тольбаеву.

В комиссии отметили, что избирательный залог вернули лишь тем кандидатам в президенты, которые набрали на выборах более 1% голосов избирателей.

«Оставшаяся сумма избирательных залогов 11 млн сомов других кандидатов, набравших менее 1% голосов избирателей, и кандидата, отказавшегося от дальнейшего участия в выборах, перечислена в доход республиканского бюджета», — добавили в ЦИК.

Выборы президента

На прошедших досрочных выборах президента 10 января 2021 года победу одержал Садыр Жапаров, получив 79,2% голосов избирателей. Уже 20 января ЦИК признала итоги выборов, а 28 января Жапаров официально вступил в должность главы государства на инаугурации.

Выборы президента Кыргызстана стали последствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов 4 октября. Тогда на фоне беспорядков из колонии был освобожден политик Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок за захват заложника.

При поддержке сторонников, Жапаров за короткое время занял пост премьер-министра, а затем и и.о. президента. Занимая эти должности, он сделал ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих соратников. Так на пост главы ГКНБ был назначен Камчыбек Ташиев — соратник и друг Жапарова. После того как Жапаров начал предвыборную кампанию, пост и.о. главы государства занял Талант Мамытов — еще один соратник Жапарова.

Кроме кадровых перестановок, Жапаров был одним из главных инициаторов референдумов по изменению Конституции и выбору формы правления.

Обе эти инициативы были сразу раскритикованы юристами и общественностью. Несмотря на это референдум по выбору формы правления в Кыргызстане прошел 10 января — в один день с выборами президента. По предварительным данным ЦИК, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму.

Теперь кыргызстанцев ожидает референдум по изменению Конституции 11 апреля 2021 года, который пройдет в один день с выборами в местные кенеши.