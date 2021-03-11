Журналист «Апреля» Канат Каниметов рассказал о своем визите в ГКНБ. Ранее, 11 марта, Каниметов сообщил, что его вызвали на допрос по делу, связанному с бывшим главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым.

По словам Каниметова, дело связано с «Белизгейтом».

*В 2016 году Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что противники инициированных президентом Алмазбеком Атамбаевым поправок в Конституцию — депутаты «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов — владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз. Этот скандал вошел в историю, как «Белизгейт». Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали. В 2021 году стало известно, что Абдиля Сегизбаева хотят привлечь к ответственности за распространение фальшивых документов по «Белизгейту» — к этому времени бывший глава ГКНБ успел вступить в конфликт с Садыром Жапаровым, которого жестко критиковал во время президентских выборов.

«Следователь госкомитета позвонил мне вчера вечером и пригласил на допрос. Представился Санжаром Жантаевым. Он сразу же сказал по какому поводу желает меня видеть: «Хотели бы задать вопросы по Белизгейту. Вы в 16х – 17-х годах делали материалы по этой теме»», — рассказал Каниметов. По словам журналиста, он попросил у следователя повестку, как полагается по закону, однако следователь пообещал «устроить проблемы».

«Если вы хотите нам такие проблемы устраивать, то давайте мы тоже вам начнём устраивать. Мы вам же говорим, что вы придете в качестве свидетеля», — цитирует следователя Каниметов.

В итоге журналист вместе с юристом решили не настаивать на повестке, а получить ее уже на допросе. По словам следователя, вызывали журналиста как свидетеля. Каниметов успел сообщить о допросе в соцсетях, что сотрудникам ГКНБ не понравилось.

«Сходу наехал на меня: «Ты зачем пост в соцсетях написал?» От неожиданности я не нашёл что ответить и почти про себя прошептал: «А чё нельзя было?» Сразу было видно – следак явно раздражён моей «выходкой»», — рассказывает Каниметов.

После этого журналиста попросили подписать «подписку о недопустимости разглашения данных досудебного производства», а когда юрист выступил против, следователь вспылил.

«Тут следователь снова вышел из себя. Он почти орал на нас: «Зачем вы мне мозг парите!!! Тогда напишите бумагу, что вы отказываетесь!!!» Юрист согласился и оформил отказ», — сообщает журналист. Затем юристу сообщили, что дело секретное и допрашивать журналиста будут без него.

«Сходу ему заявил: «Дело секретное. Я вас удаляю. Допрос проведу без вас». Мне же он угрожал уголовным делом, если я вдруг вздумаю рассказать подробности нашей с ним беседы», — рассказывает Каниметов, который в итоге все же согласился на подписку.

Все вопросы и ответы Каниметов записывал — по его словам, следователь угрожал выбросить блокнот журналиста в окно.

«Поэтому я пока не могу вам рассказать о том, какие вопросы мне задавали и как я на них отвечал. Но я всё подробно записывал в блокнот. Все вопросы и все ответы. Это, к слову, тоже раздражало следователя. Он кричал, что конспектировать допрос я не имею права и угрожал тем, что отберет у меня блокнот и выкинет его в окно», — рассказывает журналист.

Каниметов — свидетель по делу, но он опасается, что все может принять другой оборот. В период «Белизгейта» журналист работал на КТРК.

«Есть все основания полагать, что ГКНБ копает и под меня тоже. Потому что мне задавали такие вопросы, которые обычно задают обвиняемым или свидетелям чей статус вскоре может измениться», — считает мужчина.