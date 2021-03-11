В селе Буйга Кара-Кульджинского района Ошской области полностью сгорело здание средней школы им. Жумабая Абидинова. В результате несчастного случая никто не пострадал.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило 10 марта в 04:16 утра, пламя распространилось на 350 квадратных метров.

Глава села Хамидбек Абдыкеримов сообщил «Клоопу», что предположительно пожар мог начаться с печной трубы или от электрических сетей — школа отапливалась углем.

«Школа была построена 35-38 лет назад методом ашар. Она состояла из двух зданий, прилегающих друг другу. Сгорели оба здания. Мы смогли сохранить школьные парты и стулья. Остальные вещи вытащить не успели», — сказал Абдыкеримов.

По словам главы села, парты и стулья временно разместили в мечети и двух жилых домах местных жителей. С сегодняшнего дня, 11 марта, дети пока будут обучаться в вышеуказанных зданиях.

«На данный момент МЧС проверяет, по какой причине произошел пожар. С 1 апреля запланировано поставить палатки на территории школы, дети будут обучаться в них, пока не построят новое здание», — объяснил Абдыкеримов.

В Кара-Кульджинском районе это уже второй пожар в школе за последнее время. В начале 2020 года полностью сгорела школа в селе Коо-Чаты, где тоже было печное отопление.

По словам директора школы в Коо-Чаты, причиной послужило не оно, а неисправная система электричества. Коллектив школы смог сохранить парты и стулья из четырех классов и библиотечный фонд.