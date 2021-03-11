Жылдыз Осорбай кызы и ее близкие требуют заключения под стражу жителя Ошской области Райыма Аматова.

Аматов — свекр девушки. По ее словам, в течение пяти лет оказывал на нее психологическое давление. В конце декабря он жаловался на девушку своей дочери и ей пришлось объяснять золовке, что мужчина не прав. Она рассказала что он поссорился с ней и ударил ее ножом в живот, когда она готовила.

По словам пострадавшей, после удара ножом она пролежала на полу около получаса. Ее близкие родственники сообщили, что женщина потеряла около одного литра крови. После случившегося Осорбай кызы прекратила отношения с мужем.

«Когда я спросила у врачей, они сказали “нож не дошел до сердечной артерии всего на 2 мм, если бы он задел артерию она бы умерла”. Когда был нанесен удар ножом, он проткнул желудок и была задета толстая кишка […] Свекр криво вынул нож после нанесения удара», — рассказывает сестра женщины.

Родные пострадавшей рассказали, что 27 декабря 2020 года Ошский городской суд постановил заключить под стражу Аматова на два месяца. Областной суд 6 января выпустил его под домашний арест на основе апелляционного ходатайства подсудимого.

Недовольные решением суда о домашнем аресте родные пострадавшей требуют заключить под стражу Аматова и провести следствие в ускоренном порядке. Также, они отметили, что не собираются «идти на мировую».

«Сейчас нашей девочке нужны еще лекарства. Она превратилась в инвалида. Надо ложиться в больницу. Мы требуем задержать Аматова», — сказала Омурзакова.

«Суд ставил своей целью “сохранить семью”»

Пресс-секретарь Ошского областного суда Назгул Исманова подтвердила, что Аматов был выпущен под домашний арест.

По словам Исмановой суд во время избрания меры пресечения хотел «сохранить семью». Суд также учел наличие двоих детей и удовлетворительное состояние Осорбай кызы. Кроме этого, суд во время рассмотрения дела учел показания пострадавшей о том, что это она сама себе нанесла ножевое ранение.

«В заключении экспертизы говорится, что телесное повреждение пострадавшей было нанесено острым, колюще-режущим предметом в переднюю часть живота, и такое повреждение является возможным нанесение самой пострадавшей. На данный момент пока рассмотрена только мера пресечения. По существу уголовного дела, дело только передано в суд», — сказала пресс-секретарь.

Но родственники Осорбай кызы рассказывают, что свекровь пострадавшей вынудила ее рассказать версию о том, что она сама якобы воткнула нож себе в живот по дороге в больницу.

Нападение зарегистрировано по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений», а судебно-медицинская экспертиза подтвердила нанесенные травмы женщине острым предметом, не установлено кем было нанесено ножевое ранение.

«На сегодняшний день следствие закончено. Дело будет передано в суд в течение двух-трех дней», — объяснил Тавакалов.

Семейное насилие

Смертельные случаи, которые произошли с женщинами в начале 2020 года в результате семейного насилия взбудоражили общественность. Только за январь месяц МВД сообщило о нескольких фактах избиения женщин «до смерти», а некоторых пытались преднамеренно сжечь.

Кроме этого Национальный статистический комитет сообщил о росте насилия в отношении женщин на 14%, а семейное насилие выросло на 65%.

Также, по данным МВД в 2020 году было зарегистрировано 9025 случаев семейного насилия из которых всего 944 случаев были рассмотрены в суде.

Проблема не раз поднималась в Жогорку Кенеше. Депутат Исхак Пирматов летом прошлого года инициировал закон ужесточающий наказание за семейное насилие.

В соответствии с законом нет оснований для примирения сторон, если нанесен вред здоровью, если женщина потеряла работоспособность и видно, что женщина получила увечья. В таких случаях в качестве наказания остаются исправительные работы, ну а штраф аннулируется.

Законопроект был одобрен во втором чтении в начале текущего года.