Сотрудники Госкомитета национальной безопасности 10 марта задержали начальника Ошского городского отделения милиции №1 по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ГКНБ.

По версии спецслужб, руководитель ГОМа на регулярной основе собирал денежные средства с предпринимателей рынка в сумме от 6 до 7 тысяч сомов.

«В ходе проведенного обыска в служебном кабинете были обнаружены ранее переданные в качестве взятки денежные средства», — сообщила пресс-служба ГКНБ.

Подозреваемый, подполковник милиции «Т.Т.М.», водворен в следственный изолятор ГКНБ. По данному факту начато досудебное производство по статье «Вымогательство взятки».

На сайте Министерства внутренних дел начальником Ошского городского отделения милиции №1 указан Турдубек Токобаев. 19 января ГОМ №1 был признан лучшим отделением УВД города Ош, а Токобаев получил специальный вымпел и денежное вознаграждение.