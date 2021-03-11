Сыймык Жапыкеев сообщил, что его проводили с поста главы финпола. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Жапыкеев отметил, что старался работать открыто и точно, никому не угрожал и не требовал денег.

«Нигде не вымогал денег, не угрожал. За последние четыре месяца мы смогли взыскать 800 млн. сомов, многое сделано. По большим преступлениям ждали результаты экспертиз. Все давалось нелегко», — сказал Жапыкеев.

По его словам, он очень много «нервничал», поэтому у него поднялся уровень сахара — он находится дома, под наблюдением врачей.

«Врачи смотрят, нельзя нервничать, лежу дома. Если нет здоровья, ничего оказывается не нужно», — сказал Жапыкеев.

Жапыкеев заявил, что не выходил на митинги, потому что не мог «высказывать свое мнение».

«Друзья, в последние дни участилась критика в мой адрес, ищут со словами “его нет, почему не выходит, почему не выходит на митинги”. Я, как госслужащий не имел права выходить на митинги и высказывать свое мнение», — сказал он.

Сыймык Жапыкеев возглавил финпол 17 октября 2020 года. До этого он был известен, как член партии «Чон Казат», который в интернет-шоу «На кухне» рассказывал о коррупции в стране.

В начале мая 2020 года Жапыкеев опубликовал видео с заявлением, что нужно изъять имущество у местных депутатов, чиновников и олигархов. Он также призывал составить список коррупционеров и требовать от них возвращения украденных средств. После этого ролика, движение «Чон Казат» обрело большую популярность.

После захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года Сыймык Жапыкеев самопровозгласил себя прокурором, однако в итоге на этот пост был назначен Курманкул Зулушев. Жапыкеева же назначили главой финпола — а в начале февраля он сообщил о грядущем расформировании службы.

«Друзья, вы здесь? Финполицию хотят расформировать, что вы думаете об этом? Что-то пошло по-другому. Народ поддерживает финпол, финпол работает на народ. Друзья, неужели финпол проиграет?» — написал он тогда в своих соцсетях.

В начале марта правительство подтвердило, что финпол хотят ликвидировать. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов. Сообщалось, что работа ведомства организовывалась несоответствующим образом, а бизнес жаловался на коррупцию в этой службе.

«Кроме борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями служба должна прогнозировать, предупреждать и обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность, а также обеспечивать права и интересы субъектов предпринимательской деятельности. Однако ГСБЭП на сегодняшний день выполняет только карательные функции», — сообщила тогда пресс-служба правительства.