Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в стране не зафиксировали смертей пациентов с COVID-19.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 476 человек с COVID-19.

Штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 52 человек. В Оше, Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 26;

Чуйская область — 16;

Ошская область — 6;

Иссык-Кульская область — 2;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 692 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 52 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 83 718 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 11 марта в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 291 пациент. Кроме этого еще 264 человека лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, еще 79 человек в тяжелом состоянии. Среди медработников за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. Всего COVID-19 подтвердился у 4 206 медиков, из которых всего выздоровели 4 195 медработников.