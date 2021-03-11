Журналист телеканала «Апрель» Канат Каниметов вызван в ГКНБ на допрос по делу Абдиля Сегизбаева. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Это случилось. 😀 Вызвали на допрос в ГКНБ. По делу Сегизбаева. На 15:00. Следователя зовут Санжар Жантаев. Барамын баратамын бара жатам)) Опубликовано Канатом Каниметовым Четверг, 11 марта 2021 г.

По информации Каниметова, допрос назначен на 15:00. О каком из дел, связанных с Сегизбаевым, идет речь, неизвестно.

Арест Сегизбаева

Экс-главу Госкомитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении говорится о незаконных действиях Сегизбаева в бытность главой ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Уже после задержания Сегизбаева генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что в отношении Сегизбаева ведется следствие по шести уголовным делам.

Зулушев не назвал, какие именно это дела, добавив, что по одному из них проходил допрос Индиры Жолдубаевой, которая ранее была генпрокурором. Генпрокурор также добавил, что задержание Сегизбаева — это не политическое преследование.

В ответ на заявление генпрокурора адвокат Сегизбаева Кантемир Турдалиев заявил, что уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-главе ГКНБ только одно, а не шесть.

По делу о «Белизгейте», адвокат рассказал, что документы Сегизбаеву передал бывший президент Алмазбек Атамбаев. Турдалиев добавил, что «как глава ГКНБ и генерал он [Сегизбаев] не мог не выполнить приказ непосредственного начальника и верховного главнокомандующего», и потому «ничего не сделал вопреки интересам службы».

Обвинение же в адрес Сегизбаева о том, что он умышленно дискредитировал достоинство нардепов Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, адвокат считает несостоятельным, так как уже есть решение Первомайского райсуда по иску от них в адрес Сегизбаева о защите чести и достоинства.

Кроме того, по одному из дел Сегизбаева задержана ответственный секретарь Таш-Мойнокского айыл окмоту Жылдыз Чодобаева. У женщины четверо несовершеннолетних детей, однако ее заключили в СИЗО ГКНБ. Односельчане Чодобаевой выходили на митинг с требованием изменить ей меру пресечения, выступал с просьбой по этому поводу и омбудсмен Токон Мамытов. Но женщина до сих пор находится в СИЗО ГКНБ.