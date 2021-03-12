Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил на своей странице в фейсбук, что Бишкекский горсуд 12 марта не отпустил Атамбаев под домашний арест.

По словам Жоошева, действия районных судей и апелляционной инстанции «оставляют впечатление, будто они ждут команды сверху — из аппарата президента».

Адвокат добавил, что бывшего президента не отпускают под домашний арест, хотя другие обвиняемые по аналогичным статьям «вышли под домашний арест, а те, которые болеют, получают лечение в частных клиниках».

«Атамбаева не только под домашний арест не выпускают, но и не обеспечивают возможностью восстановить свое здоровье», — заключил Жоошев.

Пересмотр дела Атамбаева

Верховный суд еще 30 ноября 2020 года отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Эти инстанции признали его виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Тогда по решению суда дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет и 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

С тех пор как Верховный суд отправил дело Атамбаева на пересмотр Жоошев не раз заявлял о том, что бывшего президента не должны содержать под стражей, так как ему не предъявлено никаких обвинений.

Атамбаев и дело Батукаева

Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили весной 2019 года. Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем стало известно, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование по этому делу стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако бывший президент проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Позже это стало причиной штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. После двух дней противостояния со сторонниками бывшего президента, силовики все же задержали Атамбаева.

При спецоперации погиб один спецназовец ГКНБ и около 100 человек пострадали. Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.