Первомайский районный суд Бишкека оставил бывшего гендиректора ООО «Скай Мобайл» (сотовый оператор Beeline) Евгения Кражана под стражей до 12 мая. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в райсуде.

По информации представителя суда, постановление в отношении Кражана приняли 6 марта. Согласно ему, экс-гендиректору продлили срок домашнего ареста на срок досудебного производства. До этого, 3 марта Первомайский райсуд изменил меру пресечения Кражану с содержания в СИЗО ГКНБ на домашний арест.

Бывшего генерального директора Beeline Евгения Кражана задержали и водворили в ИВС ГКНБ 2 февраля по подозрению в коррупции. Его подозревают в даче взятки должностному лицу Аппарата правительства за переоформление лицензии на радиочастоты.

По данным Генпрокуратуры, чиновники Госагентства связи, аппарата правительства и ГКНБ сговорились с частными компаниями и «пролоббировали» переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра.

Для ведения досудебного производства была создана межведомственная следственная группа из сотрудников Военной прокуратуры и Антикоррупционной службы ГКНБ.

Дело о продаже радиочастот

Фактом коррупции в Госагентстве связи занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ с апреля 2020 года.

По этому делу 12 мая 2020 года Военная прокуратура и ГКНБ задержали экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову. Она подозревается в коррупции, а также в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий при продаже радиочастот. Вслед за ней арестовали ещё двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова.

Позже появилась информация, что к правонарушению мог быть причастен и тогдашний глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев — в этом его подозревал депутат Жанар Акаев. Он потребовал у Абылгазиев доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

По словам Акаева, при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за за 1 млрд 500 тыс сомов, а при премьере Абылгазиеве уже 200 МГц продали всего за 700 сомов.

Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, «чтобы не мешать следствию», а затем и вовсе подал в отставку. В начале декабря 2020 года Черногубовой и ещё нескольким фигурантам уголовного дела изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.

Затем 15 декабря 2020 года АКС ГКНБ задержала завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого замруководителя аппарата правительства Азамата Араева. Его Первомайский суд столицы отпустил под домашний арест 10 марта 2021 года. В суде добавили, что Араев заключил сделку со следствием.

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пока находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Его заключили под стражу 26 января на два месяца.