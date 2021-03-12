Пресс-служба УВД Октябрьского района 12 марта сообщила, что инцидент с падением рабочего со строящегося многоэтажного здания в Бишкеке произошел 1 марта.

По данным милиции, 18-летний строитель сорвался с 9 этажа 14-этажного дома по улице Токомбаева. После падения он выжил, но был госпитализирован в БНИЦТиО в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, переломом обеих ног первой и второй степеней и закрытыми переломами и вывихами плеч.

Сейчас состояние здоровья рабочего оценивается средней тяжестью. Пресс-служба Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии сообщила, что он продолжает получать лечение.

«Ему провели операцию: лапаротомия, ушивание разрыва печени. Также планируется провести операцию на конечности», – сообщили в центре.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности строительных или иных работ», начато досудебное производство.

Кроме того, в Госэкотехинспекции создали комиссию по инциденту, она проведет расследование в течение 15 дней и вынесет свой вердикт по факту случившегося.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести полученных телесных повреждений. Следствие продолжается.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения с места происшествия, на котором был запечатлен момент падения. Чтобы посмотреть видео, нажмите здесь.

По данным издания АКИpress, инцидент произошел на территории строящегося жилого комплекса «Немецкий квартал», его строительство ведет компания «НБК курулуш». В компании отказались комментировать ситуацию.

Согласно базе данных Минюста, учредителями компании выступают Мамбетов Бакытбек Марисович и Абдылдаев Кадырбек Жалалович.

Кадырбек Абдылдаев, также являющийся директором компании «Авто-Миг», на парламентских выборах 2020 года баллотировался в седьмой созыв от партии «Кыргызстан» под номером 34.