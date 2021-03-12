Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11 марта встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе государственного визита.

Пресс-служба президента сообщила, что главы государств обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Президент Мирзиёев отметил, что Узбекистан готов к серьезному и полномасштабному сотрудничеству с Кыргызстаном. По его словам, народы стран на себе должны почувствовать реальные результаты и увидеть, что главы государств «от слов переходят к делу».

В ходе встречи стороны договорились об:

увеличении товарооборота;

сотрудничестве между предприятиями и объектами бизнеса (теперь совместных предприятий 50);

создании Кыргызско-Узбекского инвестиционного фонда;

эффективном использовании транспортного потенциала;

сотрудничестве в сфере водопользования и энергетики;

решении пограничных вопросов.

«Узбекская сторона настроена на активную и продуктивную совместную работу на благо и процветание наших братских народов», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Базовое сотрудничество

Президент Жапаров отметил, что для Кыргызстана развитие дружественных и добрососедских отношений с Узбекистаном – один из главных приоритетов внешней политики.

Для решения всего комплекса вопросов кыргызско-узбекского взаимодействия планируются заседания межпарламентской и межправительственной комиссий по двустороннему сотрудничеству.

Главы двух государств приняли Совместное заявление по итогам переговоров. Согласно ему, стороны согласны «активно развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, дружбы, добрососедства и доверия» между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Был подписан ряд документов, направленных на наращивание кыргызско-узбекского взаимодействия.

При этом узбекская сторона отметила успешное проведение 10 января 2021 года демократических выборов президента Кыргызстана.

Делимитация госграницы

Жапаров отметил прогресс в вопросах делимитации кыргызско-узбекской госграницы и подчеркнул необходимость продолжать переговоры. По его словам, завершение юридического оформления границы двух стран улучшит дружеские отношения и укрепит стабильность на приграничных территориях.

Кроме того, будет проведен Совет полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях и хокимов приграничных областей Узбекистана.

«Кыргызская сторона готова к конструктивному и продуктивному диалогу по всем проблемным вопросам. Убежден, что мы сообща сможем прийти к взаимовыгодному решению пограничных вопросов», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Стороны подписали соглашение между Министерством экономики Кыргызстана и Гостаможенным комитетом Узбекистана о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства.

Транспортный потенциал

Стороны отметили, что обе страны заинтересованы в скорейшем строительстве железнодорожной магистрали «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» – она будет «способствовать повышению привлекательности Центральной Азии в качестве наиболее выгодного и эффективного транзитного коридора в регионе».

Также договорились начать пользоваться международным маршрутом «Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар» для увеличения объемов грузоперевозок в регионе.

«Возобновление автобусных, железнодорожных и авиаперевозок между городами двух стран будет способствовать увеличению грузового, пассажирского и туристического потока между Кыргызстаном и Узбекистаном», – отмечено в совместном заявлении.

Увеличение товарооборота

Жапаров также заявил, что Кыргызстан готов работать над созданием благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынок обеих стран и увеличивать двусторонний товарооборот до $2 млрд.

Для этого страны примут меры по расширению номенклатуры товаров – востребованная на рынках обеих стран продукция с высокой добавленной стоимостью будет включена в товарооборот.

«Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает значимое место в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран. Мы также договорились наращивать взаимную торговлю путем создания всех необходимых условий для представителей бизнеса», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, в ходе бизнес-форума предприниматели Кыргызстана и Узбекистана подписали контракты об углублении сотрудничества в сфере торговли и улучшении инвестиционного климата между странами.

Кроме того, президент Кыргызстана подчеркнул, что были достигнуты договоренности в создании Инвестиционного фонда для финансирования совместных инвестпроектов. Главы государств уже подписали соглашение о его работе.

Культура и здравоохранение

Жапаров напомнил, что в пик пандемии COVID-19 Кыргызстан в полной мере ощущал поддержку братского Узбекистана.

Он поблагодарил президента и народ Узбекистана за предоставленную гуманитарную помощь – продовольствие, медицинские средства и строительство объектов здравоохранения.

По его словам, стороны договорились провести взаимные Дни культуры и искусства по мере снятия ограничений из-за пандемии. По мнению глав государств, взаимный культурный обмен способствует укреплению дружественных отношений.

Кроме того, стороны продолжат сотрудничество в области образования, в том числе, на уровне прямых межвузовских контактов.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что кыргызская сторона удовлетворена итогами состоявшихся переговоров.

«Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля. Мы готовы динамично развивать плодотворное сотрудничество с братским Узбекистаном по всем направлениям», — заключил Жапаров.

В завершение Жапаров пригласил Шавката Мирзиёева посетить Кыргызстан с ответным визитом «в любое удобное время».

Вояж Жапарова

Садыр Жапаров 11 марта прибыл в столицу Узбекистана Ташкент с государственным визитом. Это уже третий визит президента после его избрания. Свой первый визит Жапаров совершил в Россию, а затем посетил Казахстан, где его встретил министр иностранных дел.

В аэропорту Ташкента Жапарова встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В составе делегации, сопровождающей Жапарова вошли министры здравоохранения, иностранных дел, транспорта, образования, а также энергетики и промышленности. Кроме министров, в Узбекистан с Жапаровым вылетели депутат Азизбек Турсунбаев, вице-премьер Улукбек Кармышаков и директор Госагентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.