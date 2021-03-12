В Кыргызстане 11 апреля состоятся выборы в местные кенеши и, если президент подпишет законопроект, то и референдум по изменению Конституции. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.

Однако сайт talapker.shailoo.gov.kg, где можно ознакомиться с кандидатами, партиями и их программой, перестал работать.

В ЦИК «Клоопу» сообщили, что сайт «Талапкера» перестал работать 12 марта. При этом журналисты «Клоопа» на протяжении нескольких дней не могут зайти на сайт.

«Сейчас ведутся технические работы. Он заработает через несколько часов», — сказали в ЦИК.

Почему важен этот сайт?

Сайт «Талапкер» является единственным ресурсом, где кыргызстанцы могут онлайн ознакомиться со всей информацией о кандидатах и партиях.

Большинство партий и кандидатов не имеют собственного сайта, а на их страницах в соцсетях зачастую нет необходимой информации, вроде программы или списка кандидатов.

Чем отличаются правила выборов в городские и айыльные кенеши

Правила формирования горкенешей отличаются от айыльных. В горкенешах будут участвовать партии, а в сёлах — самовыдвиженцы. Кроме этого, отличаются ещё сроки регистрации, размер залога и даты начала агитации.

ЦИК 11 марта зарегистрировала партии, которые изъявили желание участвовать в выборах. Так за кресла в Бишкекском горкенеше поборются 25 партий, а в Ошский — 9.

Кандидатов-самовыдвиженцев, участвующих в выборах в айыльные кенеши должны зарегистрировать до 22 марта.

Предвыборная агитация в выборах в горкенеши началась с 12 марта, а в сельские кенеши она начнётся 22 марта.

Избирательный залог составляет для партий в Оше и Бишкеке — 50 тысяч сомов, в других городах 20 тысяч сомов. А для самовыдвиженцев он составляет 1 тысячу сомов.

Если же партии или кандидаты-самовыдвиженцы захотят отказаться от участия в выборах, то они могут это сделать до 7 апреля включительно.

Избирательный залог вернут тем партиям и кандидатам, которые подадут заявления об отказе баллотироваться до 22 марта — в этот день комиссия утвердит форму и текст бюллетеня. А тех, кто откажется от участия после 1 апреля, будут вычеркивать вручную.

Жеребьёвку по определению порядковых номеров среди партий и самовыдвиженцев проведут 1 апреля.