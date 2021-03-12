Около ста местных жителей Жумгальского района Нарынской области 10 марта перекрыли главную дорогу в селе Баш-Кууганды. Они выразили недовольство тем, что строительство дороги от Баш-Кууганды-Кочкор никак не завершается.

Сельчане перекрыли обе стороны крупной дороги района, и из-за случившегося около двадцати грузовиков не смогли проехать населенный пункт. По данным издания «Турмуш», они высказали свое недовольство представителями власти и потребовали объяснений до 15 марта, почему вышеуказанный участок дороги до сих пор не закончен.

«Дорога совсем не пригодна [для проезда]. Здесь проходят и грузовые автомобили, и после каждой проехавшей машины состояние дороги еще больше ухудшается. Постоянно пыльно. Если власти до 15 марта никак не объяснят создавшуюся проблему, мы полностью перекроем дорогу», — объяснил свою позицию житель Жумгала Кылыч Чокоев.

Он также раскритиковал то, что строительство дороги остановилось, когда дело дошло до укладки асфальта, и теперь под слоем пыли находится три села.

«Возите уголь через Жумгал, неужели не в состоянии починить дорогу?», — задаются вопросом и другие недовольные местные жители.



Место происшествия посетили представители Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций, первый заместитель полномочного представителя по Нарынской области Адыл Сапаров и аким района Залкар Бозбалаев.



Пресс-секретарь полномочного представителя Нарынской области Назгуль Мусуралиева в разговоре с «Клоопом» сообщила, что после разъяснительных работ дорога была открыта примерно в два часа дня.

«Со стороны представителей Министерства транспорта и властей на уровне района, провели встречу и разъяснительную работу. На данный момент дорога открыта, ситуация стабильна», — сказала Мусуралиева.

Что известно о спорной дороге в Жумгале?

Дорога Баш-Кууганды-Кочкор в Жумгальском районе входит в состав альтернативной дороги Север-Юг. Эта дорога начала строиться в 2009 году за счет Азиатского банка развития, работы вела итальянская компания Todini Costruzioni Generali Company.

В начале декабря 2020 года кыргызское правительство расторгло соглашение с компанией в одностороннем порядке. Причиной стала коррупционная схема, благодаря которой компания выиграла тендер.

«В 2018 году выявилась коррупционная составляющая, а в октябре 2020 года вышло решение суда. На этом основании мы и расторгли договор. Начиная с 1 декабря мы переговорили с Азиатским банком развития и подготовили документы на объявление нового тендера. На данный момент все документы отправлены в банк. Как только они дадут свое согласие мы объявим тендер», — объяснил заместитель министра транспорта Талант Солтобаев.

По словам пресс-секретаря полномочного представителя правительства Нарынской области строительные работы начнутся в июне 2021 года. Подготовительные работы будут возложены на предприятие №24 по выполнению дорожных работ, будут обеспечены два грейдера и четыре машины для полива.

Авторы: Найзабек Мукамбетов, Дилде Шатанова